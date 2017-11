El Barcelona se robustece, el Valencia se desata y el Atlético subsiste

Madrid, 4 nov (EFE).- El Barcelona dio un paso al frente, superó la visita del Sevilla (2-1) y fortaleció su condición de líder por la que ya suspira el Valencia, espoleado por una trayectoria impecable y de la que está distanciado, actualmente, el Atlético Madrid, que aprovechó su visita a Riazor para salir con los tres puntos y tomar aire.

El Barcelona disfrutará de unos días de tranquilidad y sosiego durante el parón de la competición por los compromisos de las selecciones. Corren buenos tiempos para el cuadro de Ernesto Valverde, con una cómoda renta y aguas revueltas en sus competidores directos en los últimos años, el Real Madrid y el Atlético Madrid.

Mientras se prolonga la discusión sobre el nivel de juego, el conjunto azulgrana suma puntos. En esta ocasión fue Paco Alcácer el que sobresalió ante un adversario siempre a tener en cuenta. El Sevilla, que intentó mantener el tipo y cuyo empate apenas inquietó al Barcelona, que respondió a tiempo.

Alcácer, inédito hasta ahora, fue la baza que se sacó de la manga Valverde. Salió como titular y se marchó del duelo con un doblete en su haber. Abrió la cuenta y deshizo el empate que estableció el argentino Guido Pizarro.

El Barcelona cierra el sábado con ocho puntos de margen respecto al Atlético Madrid y once sobre el Real Madrid, que clausura la duodécima sesión en el Santiago Bernabeu, el domingo, ante el Las Palmas.

Sin embargo, entre ellos está el Valencia. El conjunto de Marcelino García Toral es la verdadera amenaza actual del Barcelona. Segundo en la tabla, está a cuatro puntos del primer puesto.

Es un Valencia desatado esta temporada. Acumula siete victorias seguidas con la obtenida frente el Leganés, otra de las buenas noticias del curso, que fue sometido en Mestalla (3-0).

Hacía setenta años que el Valencia no encadenaba tantos triunfos. Ha ganado uno tras otro a Málaga (5-0), Real Sociedad (2-3), Athletic de Bilbao (3-2), Betis (3-6), Sevilla (4-0), Alavés (1-2) y Leganés (3-0), con un total de veintiséis goles a favor y ocho en contra.

Ante el Leganés, sin disponer de excesivas ocasiones en el primer periodo,el equipo valenciano tuvo paciencia y supo aprovechar las que se le presentaron en el segundo ante un equipo ordenado, pero que al final claudicó.

Tras una primera parte nivelada, el Valencia impuso poco a poco su ley tras el descanso y marcó tres goles a un rival que solo había recibido cinco hasta la fecha. Parejo, de falta en el primer periodo; Rodrigo, de cabeza, y Santi Mina, de penalti, materializaron la victoria de un Valencia que todavía no ha perdido en la Liga.

Tampoco ha perdido el Atlético Madrid, que enterró en Riazor su racha de empates. Un gol en el tiempo añadido del ghanés Thomas proporcionó los tres puntos al conjunto rojiblanco frente al Deportivo (0-1) para cerrar una semana plagada de dudas tras su floja actuación en Europa.

El Atlético de Madrid iba a prolongar su serie de empates con otro ante el Deportivo. Hasta que apareció el zapatazo de Thomas para llevarle a la victoria en un partido que dejó en evidencia la situación del francés Antoine Griezmann.

El galo, inoperante en el choque, fue sustituido a diez minutos del final. El choque transitaba sin goles. No le importó a su técnico Diego Pablo Simeone, que sacó al césped al uruguayo Jose María Giménez.

El Atlético apenas se había asomado un par de veces con peligro a la portería del Deportivo. Aún así, dejó en el banco a Luciano Vietto y Fernando Torres y recurrió a Giménez. Sin embargo, el choque acabó con los tres puntos para el lado visitante, que solo había ganado uno de los ocho anteriores partidos (entre Liga, Liga de Campeones y Copa del Rey).

El sábado se completó con la primera victoria como local del Alavés. Un gol de Christian Santos en el primer minuto de partido sirvió al cuadro vitoriano para estrenar su casillero de victorias en casa en la presente Liga ante un voluntarioso Espanyol, que jugó toda la segunda parte con diez hombres.

La duodécima sesión arrancó el viernes en el estadio Benito Villamarín, donde el Betis rescató un punto ante el Getafe, que se fue al descanso con un 0-2 favorable pero que no pudo impedir que los locales mantuvieran la fe en sacar algo positivo y lo que consiguieron en los últimos minutos del choque (2-2).