Robinho es abucheado en vuelta a Santos, que gana y presiona al Corinthians

Robinho fue abucheado a rabiar hoy por los hinchas que lo idolatraron hace 15 años, cuando comenzó su carrera profesional en las filas del Santos, en cuyo banquillo está el exfutbolista Elano, quien formó con el ariete y ha puesto al equipo de Vila Belmiro a solo tres puntos del líder, Corinthians.

El Santos del entrenador Elano venció hoy por 3-1 al Atlético Mineiro de Robinho, el exjugador del Real Madrid que, a los 33 años, ahora es un extraño en el estadio que fue la casa de Pelé.

En este particular reencuentro, Robinho sumó su tercera derrota ante el Santos en igual número de partidos.

"Ellos me aman tanto que es así. Amor y odio están muy próximos", declaró el exjugador de la selección Canarinha al finalizar el encuentro correspondiente a la 32ª jornada del Campeonato Brasileño.

Con el triunfo sobre el Atlético Mineiro, los dirigidos por Elano tomaron el segundo puesto de la clasificación de manera provisional, ahora con 56 puntos.

El Corinthians, que tiene 59, recibirá es domingo al Palmeiras, ahora tercero con 54, pero que podría ponerse a tan solo dos del liderato en caso de ganar en el estadio Itaquerao de Sao Paulo.

El espigado Bruno Henrique fue hoy el mejor del Santos, pero los goles corrieron a cuenta de Arthur Gomes, David Braz y el experimentado Ricardo Oliveira, de 37 años.

Para el Atlético Mineiro descontó Fred, aunque la atención de la hinchada del estadio Vila Belmiro se centró en Robinho.

Como en anteriores ocasiones, el regreso del punta brasileño, que surgió de la cuna santista en 2002 y tres años después dio el salto al Real Madrid, no le resultó nada placentero, pues la hinchada de su exequipo lo recibió de forma hostil.

La hinchada no le perdona que en su vuelta al fútbol brasileño tras su aventura china escogiera al Atlético Mineiro y no al equipo donde se formó.

Hoy, cada vez que tocó el balón, el ex del Manchester City y del Milán fue insultado y abucheado.

La fecha sabatina la completan más tarde los choques Botafogo-Fluminense, Atlético Goianiense-Sao Paulo y Coritiba-Avaí.