Boca Juniors mantiene su diferencia antes de jugar el clásico

Buenos Aires, 4 nov (EFE).- Talleres, San Lorenzo, Colón y Huracán no consiguieron victorias y no le pudieron descontar puntos al líder Boca Juniors, que este domingo visitará a River Plate en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino.

El equipo 'xeneize' llegará a este duelo de la octava jornada de la Superliga con seis unidades sobre su más inmediato perseguidor, Talleres, que este sábado igualó 1-1 como visitante ante Racing Club.

Marcelo Torres adelantó a la visita en el tanteador pero el colombiano Andrés Ibargüen estampó la definitiva igualdad en el marcador para un Racing todavía golpeado por la eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana, en manos de Libertad de Paraguay.

San Lorenzo, en tanto, cayó por 0-1 ante Banfield y también se quedó en 15 unidades en la clasificación junto con los cordobeses.

Pablo Mouche anotó el único tanto en un encuentro donde Nicolás Blandi malogró un penalti.

El viernes Huracán había caído por 2-1 ante Godoy Cruz en Mendoza para quedarse en 14 unidades, las mismas que Colón, San Martín de San Juan -empataron en tres en Santa Fe- y Unión, que el lunes visitará a Vélez Sarsfield.

Olimpo, en tanto, se impuso por 0-2 ante un Lanús con mayoría de reservas luego de su heroica e histórica clasificación a la final de la Copa Libertadores.

En otros resultados, este sábado Atlético Tucumán venció a domicilio por 0-1 a Rosario Central y el viernes Chacarita había logrado su primer triunfo al imponerse por 2-0 a Gimnasia.

El domingo, además del clásico entre River y Boca en el estadio Monumental, habrá otros tres duelos: Temperley-Defensa y Justicia, Belgrano-Independiente y Estudiantes-Argentinos Juniors.

El lunes, por último, se enfrentarán: Arsenal-Tigre, Patronato-Newell's Old Boys y Vélez-Unión.