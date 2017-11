El City sigue la racha a costa del Arsenal con polémica

El Manchester City prosiguió su racha triunfal tras ganar este domingo con mucha polémica al Arsenal por 3-1, gracias a un tanto de penalti dudoso del 'Kun' Agüero y a otro de Gabriel Jesús en fuera de juego previo de David Silva.

El conjunto de Pep Guardiola, líder destacado de la Premier League, no falló en el Etihad Stadium ante unos 'Gunners' valientes, pero que, aunque sufrieron un arbitraje que consideraron adverso, estuvieron siempre a merced de los 'Citizens'.

Veinte minutos duró la resistencia del Arsenal, que ni con el francés Francis Coquelin y el suizo Granit Xhaka como medios defensivos logró frenar las acometidas de los locales. Así, tras varias aproximaciones con peligro, De Bruyne rompió la lata con un disparo con la zurda al palo largo de Cech tras un buen uno-dos con Fernandinho en el área.

No fue hasta la segunda mitad que los hombres de Pep doblaron su ventaja, pero el tanto llegó con polémica, puesto que el árbitro castigó con penalti un ligero empujón dentro del área del español Nacho Monreal sobre Sterling. Agüero no falló desde los once metros, y con un disparo ajustado al palo derecho de Cech, subió el 2-0 al marcador.

El descuento llegó un cuarto de hora después, obra del francés Alexandre Lacazette. El fichaje más caro en la historia del Arsenal, que había entrado poco antes por Coquelin, redujo diferencias con un buen lanzamiento tras un gran pase de Ramsey y metió a los suyos de lleno en el partido.

Pero la reacción de los londinenses duró nueve minutos: en el 74, Cech encajó el tercero de la tarde después de que David Silva, en claro fuera de juego, encontrara a Gabriel Jesús en boca de gol para restaurar la diferencia de dos goles.

No se volvió a mover el luminoso del Etihad y el City se llevó tres puntos de oro que amplían su diferencia en lo más alto de la Premier Lague con el Manchester -que cierra la undécima jornada en casa del Chelsea (17:30 GMT)- hasta los ocho puntos.

Por su parte, el Arsenal de Arsene Wenger se coloca sexto, con 19 puntos, los mismos que Chelsea, Liverpool y Burnley, cuarto, quinto y séptimo, respectivamente, y a 12 del líder, el City.