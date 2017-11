Morata hunde al United y deja vía libre al City

Londres, 5 nov (EFE).- Un testarazo imperial de Álvaro Morata dio este domingo una balsámica victoria al Chelsea sobre el Manchester United en Stamford Bridge (1-0) y dejó, de paso, vía libre al Manchester City en la cabeza de la Premier League.

El primer gol del internacional español en los últimos seis partidos -desde el triunfo sobre el Atético de Madrid en septiembre- revivió al vigente campeón de liga, que se plantó en noviembre tras un mes de octubre más que dubitativo.

La derrota entre semana a manos del Roma en la Champions League (3-0) dejó 'tocado' a Antonio Conte, quien recuperó a tiempo a N'Golo Kanté, mejor jugador del año en Inglaterra el curso pasado. Y su equipo lo notó.

El técnico italiano introdujo tres modificaciones con respecto al 'once' que se inclinó en el Stadio Olímpico, y dio entrada, además de al mencionado Kanté, a los defensas Andreas Christensen y Gary Cahill. Sorprendió la ausencia de David Luiz, quien se quedó fuera por "motivos tácticos", tal y como explicó Conte antes del choque.

En el United, José Mourinho se decantó por los mismos once hombres que batieron hace ocho días al Tottenham Hotspur (1-0), con tres centrales -Jones, Bailly y Smalling- y Marcus Rashford ganándole la partida en el extremo izquierdo a Anthony Martial.

Los 'Diablos Rojos' saltaron al césped de Stamford Bridge sabedores que, tras el triunfo del City sobre el Arsenal (3-1), sólo les valía la victoria para no perder de vista en lo alto al equipo de Pep Guardiola.

Sin embargo, apenas hubo noticias de los de Manchester en Londres, ya que durante todo el primer tiempo y gran parte del segundo estuvieron a merced de los 'Blues', con una presión alta que los ahogó por completo.

Los primeros 45 minutos fueron muy planos, aunque dominados por los de casa, que tuvieron ocasiones de sobra para estrenar el marcador. La más clara, y no exenta de polémica, llegó al poco de arrancar el choque, cuando Jones introdujo el balón en su propia portería pero la jugada fue anulada por falta previa de Morata.

Los 'Blues' pudieron estrenarse con una serie de ocasiones marradas por Bakayoko; primero tras un pase de Zappacosta que inexplicablemente mandó fuera y después con un disparo que tocó en Bailly se marchó desviado por poco.

Eden Hazard, increíblemente activo pese al marcaje al hombre al que le sometió Bailly, estuvo cerca de cantar gol con un lanzamiento desde el área grande que sacó De Gea con una mano salvadora. Cesc estuvo atento al rechazo, pero llegó tarde y su testarazo posterior se fue fuera.

Pocas noticias hubo del United en los primeros 45 minutos, y sólo Rashford con un cabezazo que se marchó alto y Lukaku con un zurdazo desde la frontal que despejó Courtois desde el suelo inquietaron a la zaga local.

La historia se repitió en la segunda mitad, aunque esta vez con la recompensa del gol para el más valiente, que fue el Chelsea. Así, los 'Blues' subieron el 1-0 al marcador a los 10 minutos de la reanudación y poco después de que Hazard marrara una ocasión de oro desde dentro del área tras un pase de Cesc.

Falló Hazard, pero no Morata, quien en la jugada siguiente, con un testarazo imperial -y la ineficacia de la defensa local, que le dejó solo- tras un centro magnífico desde la derecha de Azpilicueta (quinto pase de gol a su compatriota este año) batió a De Gea y subió el 1-0 al marcador del Bridge.

Ahí le tocó mover fichas a Mourinho, que dio entrada a Martial y al ya recuperado Fellaini por Mkhitaryan y Jones, respectivamente. Los cambios insuflaron un nuevo aire al United, pero, entre el buen hacer de la defensa y las paradas magníficas de un Courtois acertadísimo, consiguieron mantener su portería a cero.

El técnico luso metió a otro atacante más -Lingard- en lugar de un carrilero -Young-, pero Conte respondió con un volante de marca -Drinkwater- por uno de creación -Fàbregas- en busca de salvaguardar el resultado.

Lo intentó con ahínco la visita en los minutos finales -con el tiempo cumplido Rashford mandó un libre directo fuera-, pero el luminoso no se volvió a tocar y el Chelsea se llevó una trabajada y merecida victoria que le deja, con 22 puntos, a sólo uno del Tottenham y del United, mientras que el Manchester City, que hoy cumplió frente al Arsenal, se escapa en lo más alto de la Premier League.