El mexicano Landín salva el invicto del Herediano y el Saprissa se clasifica

San José, 5 nov (EFE).- El delantero mexicano Luis Ángel Landín salvó hoy el invicto del líder Herediano en Costa Rica al empatar con un gol de cabeza 1-1 el partido ante el Saprissa, conjunto que, al igual que su rival, amarró el boleto al cuadrangular final.

El Saprissa, segundo en la clasificación del Torneo Apertura, jugaba en casa con el objetivo de arrebatarle el invicto de 19 jornadas al Herediano y recortar la diferencia de 10 puntos que hay entre ambos, pero Landín se encargó de que ello no ocurriera.

El centrocampista Marvin Angulo puso arriba al 'monstruo morado' en la primera etapa al rematar cruzado ante el achique del portero, tras una buena combinación de pared en el área con el atacante David Ramírez.

Fue un partido de muchas llegadas al área para ambas escuadras, como se esperaba al enfrentarse los dos mejores equipos del certamen, pero los atacantes no anduvieron finos a la hora de concretar.

El empate de los visitantes cayó a 20 minutos del final cuando un centro del veterano lateral izquierdo Júnior Díaz fue aprovechado por Landín, quien anticipó al defensa brasileño Henrique Moura y marcó con un certero cabezazo.

Con este resultado y a falta de tres jornadas para que concluya la fase regular, el Herediano amarró el liderato con 47 puntos y por consiguiente su boleto al cuadrangular final, fase en la que también estará el Saprissa (37 puntos).

El Herediano, como líder, gana el derecho de clasificar a la final contra el ganador del cuadrangular. Si el Herediano se adjudica el cuadrangular no habrá necesidad de la final.

En la pelea por los dos últimos pasajes al cuadrangular se encuentran Pérez Zeledón (33), Santos (26), Grecia (26), Limón (24) y Alajuelense (24).

Pérez Zeledón, del entrenador argentino José Giacone, puso un pie en el cuadrangular con una victoria de oro por 0-1 en su visita a la Universidad, gracias a un gol del atacante paraguayo Lauro Casal, apenas a los 50 segundos de partido.

El Santos, que tiene dos partidos menos, hizo valer su casa y derrotó por 3-2 a Carmelita, mientras Grecia le dio un duro golpe a Limón al vencerle en su propio patio por 1-2.

El Alajuelense mantiene vivas las esperanzas matemáticas con su victoria 3-0 sobre el colista Liberia y además acabó con una racha de seis derrotas consecutivas, una de las peores en la historia de uno de los clubes grandes de Costa Rica.

El delantero Jonathan McDonald comandó el ataque y marcó de penalti una de las anotaciones, lo que le permitió subir a lo más alto de la tabla de goleadores del Torneo Apertura con 11 tantos.