Panamá viaja a Austria para amistoso con Irán en preparación a Rusia 2018

Panamá, 5 nov (EFE).- Panamá viajó este domingo a Austria para enfrentarse con Irán en un partido amistoso el próximo 9 de noviembre con lo que iniciará su preparación para el Mundial de Rusia 2018, informó la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

Luego del compromiso con Irán, Panamá partirá hacia el Reino Unido, en donde se enfrentará el próximo 14 de noviembre en Cardiff a su similar de Gales, que no pudo clasificarse a Rusia 2018 y no contará con su estrella Gareth Bale.

La federación indicó en un comunicado que el equipo, encabezado por el técnico colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, irá hasta la ciudad alemana de Fráncfort y de allí continuará a Graz (Austria), en donde el jueves se medirá con los iraníes, clasificados para Rusia 2018 como primeros de Asia.

Con la incorporación del portero José Calderón, del Marathón hondureño, y el centrocampista Ricardo Buitrago, del Juan Áurich peruano, el grupo que acompaña a Gómez "suma un total de diez jugadores, ocho de los cuales se desenvuelven en clubes de la Liga Panameña de Fútbol", precisó la Fepafut.

Además de los ya mencionados, también viajaron Leslie Heráldez, José González, Josiel Núñez, Roberto Chen (Árabe Unido), Marcos Sánchez, Jan Carlos Vargas (Tauro), Alfredo Stephens y Manuel Vargas (Chorrillo).

'Bolillo' Gómez tendrá al grupo de 22 jugadores completo el próximo martes en Graz.

El primer 'foráneo' en llegar a Austria este lunes será Ismael Díaz, quien milita en el RCD Fabril de la tercera división española, seguido de Éric Davis (DAC Dunajská Streda-ESL), Gabriel Torres (Lausanne-Sport-SUI), Jaime Penedo (Dinamo Bucarest-RUM) y Ricardo Ávila (K.A.A. Gante-BEL).

El martes arribarán Adolfo Machado (Houston Dynamo-USA), Armando Cooper (Toronto-USA), Michael Amir Murillo y Fidel Escobar (New York Red Bulls-USA), Felipe Baloy y Blas Pérez (Municipal-GUA) y Luis Ovalle (Deportes Tolima-COL).