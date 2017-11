Ventura: "Italia estará en el próximo Mundial"

Roma, 6 nov (EFE).- El seleccionador de Italia, Gian Piero Ventura, aseguró hoy que la 'Azzurra' "estará en el próximo Mundial" de Rusia 2018 y reconoció que "hay una gran expectación por los dos partidos" de la repesca que jugará contra Suecia.

"Serán dos partidos muy difíciles, pero tenemos mucha confianza. Italia no puede faltar en la cita mundialista", dijo Ventura.

Italia visitará a Suecia en el partido de ida el próximo 10 de noviembre en el estadio Friends Arena y jugará la vuelta en casa, en Milán, el 13 de noviembre.

"Los italianos nunca hemos decepcionado en estas ocasiones", recordó el seleccionador momentos antes de subrayar que en estos choques "no importa lo que haga el rival, Italia deberá ser Italia, como lo ha sido cada vez que le ha tocado jugar por algo importante".

Sobre la convocatoria del centrocampista ítalo-brasileño del Nápoles Jorginho, afirmó que no ha querido "quitárselo a Brasil", sino que ha sido llamado a las filas de la "azzurra" porque "lo está haciendo muy bien en su club".

Finalmente, habló de Simone Zaza, de quien dijo que "ha tenido un gran progreso desde que llegó a España", y de Stephan El Shaarawy, de quien alabó su calidad de juego.