Alemania, Inglaterra, Argentina, Brasil, Francia y España animan los amistosos

Madrid, 7 nov (EFE).- La cuenta atrás hacia Rusia 2018 irrumpe en los próximos diez días para los equipos clasificados para el Mundial, que aprovechan las fechas para cumplimentar sus encuentros de preparación donde sobresalen enfrentamientos tan destacados como los de Alemania, citada con Francia e Inglaterra, que también se mide a Brasil, y los de Rusia, que jugará ante Argentina y España.

Mientras termina de definirse, con las eliminatorias de repesca, las últimas vacantes para el Mundial, varios choques directos entre algunos de los veintitrés equipos nacionales ya con el puesto asegurado en el cartel de Rusia saltarán a la escena en estos partidos amistosos.

Inglaterra, una de las sensaciones del fútbol actual, con un prometedor panorama para el torneo del próximo verano pondrá a prueba su nivel contra Alemania y frente Brasil. Son los dos compromisos preparatorios del conjunto de Gareth Southgate, que no podrá contar con el atacante del Tottenham Dele Alli y que decidió citar por primera vez a futbolistas como Tammy Abraham, del Swansea, Ruben Loftus-Cheek, del Crystal Palace, o Joe Gomez, del Liverpool.

La selección inglesa recibirá en Wembley a Alemania el próximo viernes y a Brasil el martes siguiente.

Alemania, por su parte, aprovechará el parón en las ligas para hacer frente, además del equipo inglés, a Francia. Tras acudir a Wembley el campeón del mundo recibirá en Colonia al combinado galo. Joachin Low pretende recuperar a Ilkay Gündogan y a Mario Götze, a los que ha incluido en una convocatoria plagada de habituales.

Francia, por su parte, completará su relación de amistosos contra Gales, ausente del Mundial, en Saint Denis el próximo viernes.

España, que pretende recuperar el protagonismo de años atrás en las grandes citas, está citada con Costa Rica, en Málaga el sábado, y con Rusia en San Petersburgo tres días después.

El conjunto anfitrión, clasificado de oficio, será, también una de los adversarios de Argentina con la que se medirá en Luzhniki. El conjunto albiazul volverá a estar liderado por Leo Messi, que solo disputará el enfrentamiento contra Rusia. El futbolista del Barcelona estará eximido del choque contra Nigeria en Krasnodar.

Brasil, por su parte, incluye en su plan, además de Inglaterra en Wembley, un choque contra Japón en Lille. No hay ausencias llamativas en la convocatoria de Tite. Cuenta con Neymar, que no jugó por lesión el último partido del París Saint Germain, y también con los madridistas Casemiro y Marcelo.

Además, varios partidos enfrentan entre sí a selecciones ya mundialistas. Bélgica, por ejemplo, se medirá a México en Bruselas el sábado y recibirá a Japón en Brujas. El combinado mexicano, por su parte, completará la preparación contra Polonia, que también estará en Rusia, en Gdansk.

Colombia, con James Rodríguez en su lista pero sin Radamel Falcao y sin su portero titular David Ospina, tiene fijados sus compromisos en Asia. Primero visita a otro equipo incluido en el cartel de Rusia: Corea del Sur en Swoon, cerca de Seúl, y después acude a Chongging para medirse a China. Jose Pekerman ha recuperado a futbolistas como José Fernando Cuadrado, Yerri Mina, Eder Álvarez Balanta, Felipe Pardo y Miguel Ángel Borja.

La selección de Uruguay no contará con Luis Suárez. Acabará su relación de amistosos contra Austria, en Viena el martes. Antes se enfrentará a Polonia en Gdansk.

También le faltará su mejor jugador a Portugal. El campeón de Europa dio descanso a Cristiano Ronaldo para sus choques de Viena ante Arabia Saudí, que ganó su plaza para Rusia y con una de las ausencias mundialistas, Estados Unidos, en Faro.

También entrarán en acción Serbia, que se medirá a Corea del Sur, y Costa Rica, que completará sus amistosos en el choque contra Hungría, tres días después de medirse a España, en Budapest

Panamá, igualmente, se medirá el jueves a Irán, también presente en el próximo Mundial, y a Gales, en Cardiff el martes 14 de noviembre.

-- Relación de partidos internacionales amistosos

-- Miércoles 8 noviembre

15:45 Islandia - República Checa

-- Jueves 9 noviembre

12:00 Camboya - Birmania

14:00 Hong Kong - Bahréin

15:00 Armenia - Bielorrusia

15:00 Emiratos Árabes Unidos - Egipto

18:00 Finlandia - Estonia

19:15 Rumanía - Turquía

20:00 Luxemburgo - Hungría

20.00 Panamá - Irán

20:45 Escocia - Holanda

-- Viernes 10 noviembre

12:00 China - Serbia

12:00 Corea del Sur - Colombia

13:00 Japón - Brasil

16:00 Georgia - Chipre

19:00 Ucrania - Eslovaquia

20:45 Bélgica - México

20:45 Polonia - Uruguay

20:45 Portugal - Arabia Saudí

21:00 Francia - Gales

21:00 Inglaterra - Alemania

22:00 Nicaragua - República Dominicana

-- Sábado 11 noviembre

14:00 Rusia - Argentina

17:30 Catar - República Checa

20:00 Macedonia - Noruega

21:30 España - Costa Rica

-- Domingo 12 noviembre

17:00 Malta - Estonia

-- Lunes 13 noviembre

15:00 Armenia - Chipre

15:00 Georgia - Bielorrusia

17:00 Kosovo - Letonia

18:30 Turquía - Albania

20:00 Venezuela - Irán

20:45 Polonia - México

-- Martes 14 noviembre

12:00 Corea del Sur - Serbia

12:35 China - Colombia

17:30 Catar - Islandia

18:00 Eslovaquia - Noruega

19:00 Argentina - Nigeria

19:45 Rusia - España

20:00 Rumanía - Holanda

20:15 Hungría - Costa Rica

20:45 Alemania - Francia

20:45 Austria - Uruguay

20:45 Bélgica - Japón

20:45 Gales - Panamá

20:45 Portugal - Estados Unidos

21:00 Inglaterra - Brasil

22:00 República Dominicana - Nicaragua