Luis Alberto: ´No entiendo la polémica por la camiseta´

Luis Alberto Romero, centrocampista español del Lazio y excanterano del Sevilla, defendió la camiseta con la que España jugará el Mundial de Rusia y con la que opta a disputar sus primeros minutos en la absoluta el próximo sábado en Málaga ante Costa Rica, y dijo que no entiende la polémica que se ha creado.

"A mí me gusta la camiseta", aseguró Luis Alberto en su primera comparecencia como internacional en La Ciudad del Fútbol. "No entiendo la polémica que se ha creado. Los jugadores lo que queremos es ponérnosla y jugar, que para eso estamos aquí y es lo verdaderamente importante", añadió.

Luis Alberto agradeció el recibimiento que ha tenido del grupo de jugadores que forman la selección española. "Pensaba que iba a ser más brusco pero desde que he llegado me han tratado bien y me han dado tema de conversación para soltarme un poco. Esto es para mi un sueño, estar al lado de grandísimos jugadores. Imagina lo feliz que me puedo sentir".

Y en su gran momento en el Lazio, máximo asistente de la liga italiana, se ve capacitado de aportar a España si tiene minutos. "Voy a aportar muchísimas cosas que hay porque hay mucho talento y en los últimos veinte metros, ese último pase es una de mis virtudes. Intentaré aportar mi granito de arena".

El seguimiento que hace el seleccionador español Julen Lopetegui y su cuerpo técnico de los futbolistas seleccionables que juegan fuera de España, es un punto a favor que destacó Luis Alberto.

"En mi caso somos jugadores que estamos fuera y es importante para nosotros que nos sigan porque nos sentimos más valorados y estamos más pendientes. Da valor al cuerpo técnico de esta selección", concluyó.