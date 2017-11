La Selección vuelve a unir a dos canteranos del Sevilla

Hace cinco años, concretamente en 2012, se separaron los caminos de dos jugadores canteranos del Sevilla, a los que más que su profesión, les une una gran amistad. Hablamos por supuesto de Luis Alberto y Alberto Moreno. En el caso del gaditano, abandonó la entidad sevillista en 2012 para jugar una temporada en el filial del FC Barcelona, partiendo un año después a Liverpool. El lateral izquierdo, por su parte, continuó en el filial hasta que en 2012 debutó con el primer equipo. En la 2013-14, ya era titular indiscutible, ganando la Europa League de Turín. Esa sería su última temporada con el Sevilla, ya que ese mismo verano, aceptó la propuesta del Liverpool, curiosamente al igual que Luis Alberto, parece que hay caminos que están destinados a cruzarse.

Desde entonces, los dos han tenido carreras diferentes. Mientras que Alberto Moreno ha continuado en el Liverpool, donde a día de hoy es una pieza importante, Luis Alberto tuvo que pasar por varios equipos para llegar a su mejor nivel. Tras salir de Liverpool, pasó por Málaga y La Coruña, para terminar finalmente en Roma, pero vistiendo los colores de la Lazio. Es aquí donde está pudiendo mostrar su gran talento. Tanto Alberto como Luis están teniendo un rendimiento magnífico que Lopetegui ha querido recompensar en forma de convocatoria.

Dos jugadores que, a pesar de la distancia a la que encuentran el uno del otro, nunca han dejado de estar comunicados, siempre han mantenido su amistad y sobre todo, han seguido ejerciendo su otra gran pasión a parte del fútbol, jugar a la PlayStation online. Curiosamente, mientras jugaban un día, empezaron a fantasear con la posibilidad de que ambos volvieran a vestir la misma camiseta en un futuro próximo. Algo que parecía un sueño, pero que se acabó convirtiendo en realidad, y más pronto de lo que esperaban.

"Hermano, ¿Te imaginas jugar otra vez juntos en el mismo equipo?", palabras textuales de Luis Alberto concedidas a Marca. Así lo dijo y así fue, Lopetegui dio la lista para los dos partidos amistosos ante Costa Rica y Rusia con sorpresa incluida, los dos estaban dentro. Varios años después, estos dos amigos que se consideran hermanos volverán a compartir habitación.

Una convocatoria más que merecida para ambos, que llegan a la Selección en su mejor momento de forma. Alberto Moreno es titular indiscutible en el Liverpool, un equipo con 5 Copas de Europa, palabras mayores. Es además el máximo asistente en lo que va de Champions con 3 asistencias. Luis Alberto llega como uno de los mejores jugadores de la Lazio, las asistencias de gol se le caen de los bolsillos, literalmente. Es uno de los responsables de que Immobile esté marcando tantos goles.

Aunque él mismo reconoció que le costó mucho adaptarse al conjunto italiano, teniendo incluso que visitar a un psicólogo, ya que necesitaba centrarse. "En el fútbol no vale con hacer 20 minutos buenos de 90, con dos destellos no basta", dijo en una entrevista a Marca. Problemas a parte, los dos amistosos de la Selección, nos permitirán ver de nuevo a dos amigos cuyos caminos parece que no se separarán nunca. El fútbol lo separó, y el fútbol los volvió a unir, y puede que la próxima vez sea en Rusia, solo el tiempo lo dirá.