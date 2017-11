Brasil y Japón se miden con muchas novedades pensando en el Mundial de Rusia

La selección brasileña, que vive su mejor momento en los últimos años, se medirá a Japón en Lille (Francia) en el penúltimo encuentro de ambas selecciones este año, en el que los dos técnicos, Tite y Vahid Halilhodzicâ€? buscarán probar nuevas alternativas pensando en el Mundial de Rusia 2018.

Tras su brillante fase de clasificación, en la que quedó primera en el grupo sudamericano y logró el billete para Rusia con varias jornadas de anticipación, Brasil quiere terminar el año con dos victorias ante Japón e Inglaterra, su próximo rival, para reafirmarse como uno de los candidatos al título mundial en 2018.

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', introducirá cinco novedades en el once para poder observar jugadores que no tuvieron muchos minutos durante la fase de clasificación.

Danilo debe actuar en el lateral derecho en lugar de Daniel Alves, Jemerson y Thiago Silva formarán el eje de la zaga dejando en el banco a los titulares Marquinhos y Miranda, mientras que Giuliano y Fernandinho estarán en el centro del campo en lugar de Renato Augusto y Paulinho.

Quien tampoco debe salir de entrada ante los nipones es Philippe Coutinho, duda por molestias musculares. Willian, que será el capitán, ocupará la punta derecha del ataque. Por su parte, el mediapunta Diego es baja confirmada este viernes por lesión, pero se espera que llegue a tiempo para jugar contra Inglaterra el martes.

La 'canarinha' volverá a estar liderada nuevamente por Neymar, quien atraviesa un gran momento de forma con el París Saint Germain y que está recuperado de las molestias que le impidieron actuar con su club el sábado pasado contra el Angers.

Tite mantendrá en el once a otros de sus puntales, como el delantero Gabriel Jesús, los madridistas Marcelo y Casemiro y el portero Alisson.

El técnico brasileño aseguró en la rueda de prensa previa al partido que, pese a ser un amistoso, será exigente con el juego de sus jugadores.

"El desempeño en esta fase de preparación es fundamental. El desempeño de excelencia es mi exigencia en esta nueva etapa", aseguró.

Sobre el rival, destacó: "cambia la característica de los partidos que tuvimos en Sudamérica. Ahora es un equipo de mayor movilidad, sale de la defensa para el ataque con velocidad, tiene un pivote de infiltración por detrás, tiene un juego apoyado, mucha triangulación. Son características diferentes que nos exigirán mantenernos a un nivel alto, ajustándonos al adversario".

Por su parte, Japón, clasificada para Rusia desde agosto, no dispondrá de sus tres principales jugadores: Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), Shinji Okazaki (Leicester) y Keisuke Honda (Pachuca), a los que el técnico Vahid Halilhodzic no convocó por no estar en su mejor momento.

"Los nombres que están en la lista son los que están rindiendo más en sus clubes. Ellos (Honda, Kagawa y Okazaki) no vienen mostrando su mejor juego. Ya hablé con ellos sobre esto. Esto es competición", destacó.

Sin su trío de figuras, los líderes de los japoneses en el césped deben ser los 'europeos' Yuto Nagatomo (Inter de Milán), Makoto Hasebe (Eintracht Fráncfort) y Takuma Asano (Stuttgart).

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue hace tres años en un amistoso en Singapur que terminó con goleada brasileña por 4-0, con cuatro goles de Neymar.

Tras el partido, Brasil viajará a Londres para medirse el próximo martes a Inglaterra, mientras que Japón se desplazará a Brujas para jugar contra Bélgica.

- Alineaciones probables:

Brasil: Alisson; Danilo, Jemerson, Thiago Silva, Marcelo; Casemiro, Fernandinho, Giuliano; Willian, Neymar y Gabriel Jesús.

Seleccionador: Tite

Japón: Eiji Kawashima; Yuto Nagamoto, Gen Shoji, Maya Yoshida, Hiroki Sakai; Yosuke Ideguchi, Makoto Hasebe, Wataru Endo, Hotaru Yamaguchi; Takuma Asano y Genki Haraguchi.

Seleccionador: Vahid Halilhodzic

Árbitro: Benoît Bastien (FRA).

Estadio: Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, de la ciudad francesa de Lille

Hora: 14.00 hora local (13.00 GMT).