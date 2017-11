Drinkwater rechaza jugar los amistosos ante Alemania y Brasil

Danny Drinkwater, centrocampista del Chelsea, ha rechazado ser convocado por la selección de Inglaterra para los partidos amistosos frente a Alemania (10 noviembre) y Brasil (14 noviembre) para centrarse en su club, reveló este jueves el seleccionador, Gareth Southgate.

Drinkwater se incorporó al Chelsea el último día del pasado mercado de traspasos veraniego procedente del Leicester City, pero hasta mediados de octubre no debutó debido a una lesión muscular.

Desde entonces, sólo ha jugado una hora y 43 minutos en competición oficial y ha preferido declinar la llamada del seleccionador para los amistosos contra Alemania y Brasil para centrarse en su club.

"Hablé con Danny a principios de semana y siente que no está en la forma suficiente para jugar con nosotros", comentó este jueves Southgate, que ha perdido ya a seis futbolistas de su convocatoria original por lesión: Harry Kane, Dele Alli, Harry Winks, Raheem Sterling, Fabian Delph y Jordan Henderson.

"Lo jugadores que están lesionados no pueden jugar, eso está claro. No soy el tipo de entrenador que quiere exprimir a sus futbolistas hasta que se rompan; prefiero no tomar riesgos", explicó el técnico.

"Hablo con ellos cara a cara para ver cómo están y qué riesgo vamos a tomar. Lo que puedo negar categóricamente es que haya un enfrentamiento entre los clubes y la federación", prosiguió.

Hasta el momento, el seleccionador ha llamado a los centrocampistas Jake Livermore (West Bromwich Albion) y Jack Cork (Burnley) y al defensa Michael Keane (Everton) para completar la convocatoria.

Southgate podría reclutar a un futbolista más para reforzar el ataque, que cuenta con Jamie Vardy (Leicester), el joven Marcus Rashford (Manchester United) y el debutante Tammy Abraham (Swansea City).

Inglaterra recibe en el estadio londinense de Wembley, en dos partidos internacionales amistosos, a Alemania, vigente campeona del mundo, el 10 de noviembre, y a Brasil cuatro días más tarde.

En la convocatoria del seleccionador, anunciada la pasada semana, destaca la presencia de los jóvenes Abraham, Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace) y Joe Gomez (Liverpool), quienes podrían hacer su debut con la absoluta de los 'Tres Leones'.

- Convocatoria de Inglaterra para los partidos contra Alemania (10 noviembre) y Brasil (14 noviembre) en el estadio de Wembley:

Guardametas: Jack Butland (Stoke City), Joe Hart (West Ham), Jordan Pickford (Everton).

Defensas: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Joe Gomez (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Leicester), Danny Rose (Tottenham), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Manchester City).

Centrocampistas: Eric Dier (Tottenham), Jesse Lingard (Manchester United), Jake Livermore (West Brom), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Ashley Young (Manchester United), Jack Cork (Burnley).

Atacantes: Tammy Abraham (Swansea), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester).