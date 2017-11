Lopetegui vuelve a dar explicaciones sobre el 'caso Marcos Alonso'

El seleccionador españolha tenido que aclarar una vez más la ausencia deen sus convocatorias. El entrenador tuvo una breve intervención por los micrófonos de Onda Cero, y al ser preguntado por ello, consideró que era el momento y el lugar oportuno para zanjar de una vez cualquier duda sobre la relación de ambos o los motivos por los que no va con la selección.

"Nadie ha dicho que no podamos llamarle. Es un gran futbolista que lo está haciendo muy bien y puede venir en cualquier momento", dijo el ex portero. La pregunta sobre por qué no lo llama se está convirtiendo en recurrente cada vez que el seleccionador tiene que dar una lista. Marcos Alonso está mostrando un gran nivel en un equipo tan exigente como el Chelsea, siendo una pieza fundamental en la conquista de la pasada liga, de ahí la indignación de muchos. Ya deslumbró en su paso por la Fiorentina, pero Inglaterra ha sido el lugar donde se ha terminado de convertir en un jugador de primer nivel mundial.