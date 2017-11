Ramos avala el fichaje de Neymar y manda un zasca a Cristiano

El actual capitán el Real Madrid y de la Selección española, Sergio Ramos, aprovechó su intervención en la Cadena Ser para dar su particular opinión, como viene siendo habitual, sobre los últimos temas de actualidad deportiva y política. Si por algo se caracteriza el de Camas es por no tener pelos en la lengua, cuando habla lo dice todo muy claro. De los múltiples temas que se pusieron encima de la mesa, hubo algunos que centraron especialmente la atención de los oyentes. La camiseta ´republicana´, la actual crisis del Madrid, el siempre recurrente Piqué, las últimas declaraciones de Cristiano y, para sorpresa de todos, un mensaje para Neymar.

El tema que centraba más atención fue la pregunta referente a las declaraciones de Cristiano. El portugués dijo tras la derrota ante el Tottenham, que quizás el equipo no tenía el mismo nivel que la temporada anterior, debido a las bajas de Morata, James o Pepe. Sorprendentemente, el capitán del Madrid manifestó su desacuerdo con las palabras del luso: "No pienso como Cristiano que la plantilla es menos fuerte, me parece una opinión ventajista. Nadie pensó eso cuando ganamos las supercopas, yo no echo de menos a nadie". Rara vez se ha visto a Sergio hablando mal de Cristiano, a ver cómo se lo toma el delantero.

Ramos mostró también su opinión sobre un rumor que ha ido cogiendo fuerza en los últimos días, la posibilidad de que Neymar vista de blanco en un futuro próximo. "A mí me gusta tener a los mejores y Neymar es uno de ellos, ojalá. Lo que habría que negociar es el cumpleaños de su hermana", concluyó Ramos de forma irónica.

Sobre la selección española, el tema estrella fue la camiseta. Sobre el efecto visual que provoca, en el que el azul parece morado, Ramos quiso dar su particular opinión: "A mí me gusta. Después de todo lo que se ha hablado la gente es libre de opinar, es respetable, pero por encima de todo la camiseta va enfocada por los resultados". Está claro que si la selección gana nadie se acordará de este absurdo debate.

Otro tema candente fue la pequeña que está atravesando el Madrid en los últimos partidos, ante esto, el capitán fue bastante claro. "El Madrid son resultados. Hemos encadenado una línea negativa en Champions y en Liga, pero no hay que encender las alarmas. Nos hemos dejado puntos importantes pero queda mucho camino y nos iremos recuperando", dijo el central que se mostraba confiando en revertir la situación.

Por último, había un nombre que hacía tiempo que no sonaba, y eso no puede ser. Es nombre, como es lógico, es el de Gerard Piqué. Al sevillano se le volvió a preguntar por él, volviendo a dejar claro que su relación es magnífica, pero le dejó un pequeño recado. "Piqué había hecho alguna declaración morbosa por la situación que se vivía y es mejor evitar esas cosas. Si podemos evitar política y deporte mejor para todos", concluyó el defensa.