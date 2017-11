Benzema no se ve en la selección mientras Deschamps esté al frente

El delantero del Real Madrid Karim Benzema aseguró hoy que no tiene opciones de regresar a la selección francesa mientras que Didier Deschams esté al frente.

"Estoy enfadado con Deschamps porque soy un competidor y me perdí la Eurocopa de Francia pese a que había hecho una temporada magnífica. No tengo ningún problema con el seleccionador, pero sé que mientras esté ahí no me convocará", dijo el futbolista a la televisión "Canal Plus".

Deschamps no ha vuelto a acudir a una convocatoria de Francia desde que en 2015 fue imputado por complicidad en el presunto chantaje con un vídeo sexual de su compañero Mathieu Valbuena.

Tras no formar parte de la lista que disputó la pasada Eurocopa, en la que Francia acabó siendo subcampeona, Benzema acusó a Deschamps de haber cedido a las corrientes racistas del país.

El jugador aseguró hoy que habló con el seleccionador en ese momento, pero que, desde entonces, no ha habido ningún contacto.

El atacante reconoció que alberga esperanzas de acudir al próximo Mundial, pero que tras dos años y medio sin acudir a la selección no se hace demasiadas ilusiones.

Benzema negó ser un "perturbador" de la concentración y aseguró que la imagen que la gente tiene de él no se corresponde con la realidad.

"Nunca he tenido problemas con ningún jugador de la selección. Hay cosas que pasan pero que se quedan en el vestuario. No tengo problemas con nadie", dijo.