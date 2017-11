Daudén Ibáñez tacha de postureo el abrazo de Mateu a Buffon

El excolegiado internacional Daudén Ibáñez opinó este martes en 'El Partidazo' de COPE sobre la imagen en la que Mateu Lahoz abraza a Buffon tras la eliminación de Italia ante Suecia: "Estaba viendo el partido y pensé que llegaría el momento en que Mateu le daría un abrazo a Buffon. No se puede buscar el protagonismo más allá de las decisiones, cuanta más discrección, mejor".

El exárbitro dejó claro que la impresión que le dio es que Mateu fue a buscar a Buffon, que es distinto que si te lo encuentras y le abrazas: "Entiendo el arbitraje como que el árbitro no forma parte del espectáculo, tiene que hacer que el espectáculo fluya pero no formar parte de él".

Como excolegiado no es que no le guste que un árbitro abrace a un futbolista, sino que lo vio como un gesto buscado por el trencilla: "Se puede dar esa circunstancia si se da con naturalidad. Lo que ocurre es que hay una cosa que a mí no me gusta del arbitraje y es de alguna manera buscar el protagonismo o que el protagonismo del árbitro vaya más allá de lo que son las decisiones. Cuanta más discrección mejor, esa es mi forma de entender el arbitraje". "Se fue para Buffon porque en ese momento era el máximo protagonista y sin ninguna duda las cámaras iban a estar pendientes de él", añadió Daudén Ibáñez.

Para concluir, Daudén reiteró el afán de protagonismo del colegiado valenciano: "La cuota de pantalla de Mateu Lahoz respecto a la de cualquier árbitro la duplica o la triplica, y eso es lo que personalmente no me gusta en cuanto al protagonismo de los árbitros".