El ´éxito salvaje´ del PC Fútbol es difícil que se repita, asegura su creador

Montevideo, 14 nov (EFE).- El fundador del reconocido juego de gestión deportiva PC Fútbol, el español Carlos Abril, dijo hoy a Efe que "el éxito" de ese videojuego "fue salvaje" y que la nueva versión que saldrá a la venta próximamente no le genera grandes expectativas, porque no es fácil hacer que algo triunfe.

"El éxito del PC Fútbol fue salvaje, fue el mayor fenómeno que yo creo que ha habido de un videojuego en España. De hecho, sigue siendo hoy el videojuego desarrollado en España más vendido en el país", señaló Abril durante una conferencia internacional de videojuegos desarrollada en Montevideo.

Además, indicó que en aquella época era muy común que con una misma copia jugara más de una persona.

"Lo que había era una expectativa grandísima dentro del propio país a que saliera el juego", agregó.

Además, indicó que casi 20 años después de su retirada del proyecto aún lo siguen llamando para realizar charlas sobre el juego.

"Yo he tenido gente que ha venido a mi despacho y me ha dicho 'por tu culpa perdí un año de la facultad'", recordó.

Abril es cofundador de Dinamic Multimedia, empresa que surgió a raíz de la creación en 1992 de la primera versión de PC Fútbol -que inicialmente vio la luz con el nombre de Simulador Profesional de Fútbol- y que hasta 2001 sacó nueve ediciones del juego, hasta que posteriormente fue desarrollado por la compañía Gaelco Multimedia hasta 2008.

En la actualidad, las empresas IDC Games y Korner Entertainment están a punto de sacar a la venta una nueva versión del videojuego, que saldrá para móviles primero y luego tendrá espacio en las computadoras.

"Yo no tengo grandes expectativas en el PC Fútbol actual porque no es tan fácil hacerlo", señaló Abril al respecto de este inminente regreso de la saga.

El creador, que salió del proyecto luego de su séptima edición en el año 1999, dijo que pese al "éxito salvaje" que tuvo el juego en los primeros años de su creación, las últimas versiones no han tenido la misma suerte.

Abril recordó que el juego dio vida a la compañía Dinamic Multimedia saliendo a la venta acompañado de una revista en los quioscos españoles y que la última versión en la que él participó vendió 400.000 copias.

"Todos los años me contactan para hacer dos o tres juegos de fútbol, gente que tiene ideas o que tiene una empresa. Hace un par de años me contactaron los que han hecho el PC Fútbol ahora, pero yo no pienso estar involucrado en el proyecto", sentenció Abril.

"Yo les deseo todo el éxito que puedan tener pero no me atrae. Sinceramente no me atrae, no lo sé, también fueron muchos años de PC Fútbol entonces ya tampoco busco ese aliciente, me gustan otro tipo de juegos, más de acción, más de personajes y todo ese tipo de historias", continuó.

Abril destacó, por último, que para competir actualmente con otro tipo de juegos de fútbol como el FIFA o el Pro Evolution Soccer hay que, principalmente, identificar al usuario, ya que no es solo una persona a la que "le gustan los juegos de fútbol", sino que tiene un interés mucho más profundo por las alineaciones y tácticas, fichajes y las competiciones.

Según Abril, esas características hicieron que el PC Fútbol tuviera "minijuegos" dentro del juego.

"Yo creo que ahora mismo los juegos actuales están centrados en un segmento de jugadores de fútbol y que no están satisfaciendo al resto. Yo creo que si tú identificas al resto de jugadores y les das características y les das un juego en el cual los satisfagas puedes tener éxito", concluyó.