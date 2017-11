Frank de Boer: "Si jugara ahora no tendría miedo a Messi o Cristiano"

Frank de Boer, entrenador y exfutbolista internacional holandés del Barcelona, declaró a EFE que el estilo de juego de la Liga española es su "preferido" y que si jugara ahora no tendría miedo a jugadores como el argentino Leo Messi o el portugués Cristiano Ronaldo.

Frank de Boer (Hoorn, Holanda; 1970) gozó de una buena trayectoria profesional como defensa en el Ajax de Amsterdam (1988-1998) y Barcelona (1998-2003) y con su selección disputó 112 partidos internacionales.

Tras colgar las botas inició su trayectoria como entrenador y hasta el momento ha sido asistente de la selección de Holanda y primer técnico del Ajax, Inter de Milán y Crystal Palace.

Actualmente sin equipo, Frank de Boer participó en un acto de Sportium en Madrid y después repasó con EFE su trayectoria profesional y dio su punto de vista sobre la Liga española, el Barcelona y el próximo Mundial de Rusia en el que no estará Holanda.

P: ¿Cómo se ve al Barcelona desde la distancia?

R: No está en la mejor forma y gana sus partidos, que es lo más importante. Es la imagen de un campeón, pero tiene que mejorar su fútbol, especialmente en la Liga de Campeones, porque hay equipos como Paris Saint Germain o Manchester City que están muy bien.

P: Estuvo cinco años en el Barcelona y compartió vestuario con muchos jugadores que han acabado de entrenadores como Guardiola, Luis Enrique, Pellegrino o Abelardo. ¿Qué tenía esa hornada de futbolistas?

R: Guardiola yo sabía que iba a ser un entrenador en el futuro y es muy bueno. De Luis Enrique no lo podía saber, pero por ejemplo Cocu siempre sabría que sería entrenador.

P: Coincidió muchos años con Louis Van Gaal. ¿Es el técnico que más le ha marcado?

R: Sí, he estado casi once años con él. Ha tenido mucha influencia como persona y entrenador. También he hablado algunas veces con Johan Cruyff y ha tenido influencia en mi faceta de entrenador.

P: ¿Se imaginaba a Guardiola marcando época en el Barcelona?

R: Pensé que su etapa sería exitosa, pero no tanto. Es un genio por lo que está haciendo. Siempre tiene sus influencias, pero también sus propias ideas, y viéndolo disfrutas mucho porque son reconocibles sus equipos.

P: ¿Qué Barcelona le gustó más, el de Guardiola o el de Luis Enrique?

R: Para mí eran casi lo mismo. No ha habido mucha diferencia. Guardiola empezó con este estilo y llevó al equipo a otro mundo. Luis Enrique siguió esa línea.

P: ¿Qué equipo de la Liga inglesa le gusta más?

R: Ahora me gusta el City. Hay muchos jugadores del Ajax que me encantan y juegan buen fútbol.

P: ¿Le gustaría entrenar en España?

R: El estilo de juego que hay en España es mi preferido. Siempre hay buena técnica, hay jugadores buenos, y creo que puedo ser entrenador aquí, pero también hay ligas interesantes como la de Alemania.

P: Como jugador era defensa. Si hoy siguiera en activo tendría que enfrentarse a Messi o Cristiano. ¿Cuál le parece más difícil de parar?

R: Siempre he tenido mucha confianza en mi mismo. Siempre dije que estando en forma no tenía miedo a ningún jugador, incluido Messi o Cristiano. En mi época estaba Ronaldo Nazario, jugué muchas veces contra él y algunas veces tuve problemas y otras no.

P: En el Barcelona coincidió con Xavi y Puyol, que luego lideraron a una generación del club

R: Xavi era el hermano pequeño de Pep, porque era el mismo estilo. Puyol, con su mentalidad, se veía que iba a llegar muy alto porque siendo ganador puedes llegar muy lejos.

P: En 2010, ellos con España ganaron ese Mundial a Holanda

R: Yo era asistente del entrenador de Holanda en esa selección. Me preguntaron cómo podíamos enfrentarnos a ellos y yo no tenía una solución. Pudimos ganar, pero nos lo impidió el dedo de Casillas contra Robben, aunque fueron campeones de manera merecida.

P: ¿Qué le ha ocurrido a Holanda, que no estará en Rusia?

R: Hay siempre ciclos y ahora no estamos en uno bueno. No tenemos una generación muy buena y tenemos que aceptarlo, aunque es difícil. Hay que tener paciencia, saber lo que tenemos que hacer para cambiarlo y dedicarnos a trabajar. Ha pasado lo mismo que a Italia, que de campeona en 2006 ha pasado a estar eliminada.

P: El relevo en Holanda está asegurado con la marcha de jugadores como Robben

R: Robben es el Messi de Holanda, pero también hay talentos en nuestro país que tienen que demostrar que pueden ser estrellas.

P: Dick Advocaat se marcha. ¿Le gustaría ser seleccionador de Holanda?

R: Soy un entrenador que quiere estar trabajando en el campo y en la selección solo hay partidos cada dos o tres meses. Ahora mismo no está en mis planes.

P: Para ganar el Mundial, ¿qué selecciones ve más fuertes?

R: Francia es una buena selección, igual que Brasil. Argentina también está ahí porque cuenta con muchos jugadores buenos a nivel individual. Y la última Bélgica, que tiene un equipazo.

P: ¿Piensa que se ha perdido el romanticismo en el fútbol cuando a veces solo se habla de dinero y se pagan traspasos cada vez más millonarios?

R: Creo que a los jugadores les gusta el juego primero y después el dinero. El problema es para los jóvenes que, con 17 o 18 años, fichan por un buen club y piensan que van a jugar por su traspaso y luego no tienen continuidad. Se quedan estancados y en algunos casos se pierden.

P: Algunas veces ha hablado del centrocampista danés Christian Erikssen. ¿Le ve con nivel para el Barcelona?

R: Sí, es muy buen jugador. Sin problema podría jugar.

P: ¿Qué defensa de la Liga española le gusta?

R: Sergio Ramos. No es fácil llegar hasta arriba y menos mantenerse tanto tiempo. También Piqué me gusta.

P: Suena para entrenar al Glasgow Rangers.

R: Como jugador estuve cuatro meses y el ambiente fue fantástico. Volver nunca se sabe. Habrá que ver las posibilidades, pero de momento no han contactado conmigo.

