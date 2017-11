El fútbol madrileño unido por el proyecto ´El Retiro invade el Niño Jesús´

Futbolistas de cinco de los grandes equipos del fútbol de la Comunidad de Madrid, en compañía de la presidenta de la misma Cristina Cifuentes, acudieron a la inauguración de la primera fase del proyecto 'El Retiro invade el Niño Jesús'.

Impulsado por la Fundación Juegaterapia, este busca humanizar la estancia de los niños con cáncer que siguen tratamiento en el hospital madrileño Niño Jesús 'acercando' a sus instalaciones el Parque del Retiro.

Al evento de puesta en escena acudieron Keylor Navas, Filipe Luis, Rubén Pérez, Ángel Rodríguez y Fran Beltrán futbolistas del Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Leganés, el Getafe y el Rayo Vallecano respectivamente.

Junto a ellos estuvieron también presentes la Presidenta de la Fundación Juegaterapia, Mónica Esteban, y el gerente del centro César Gómez. Este último explicó: "Es de los pocos proyectos que cuando llegan los ves, los analizamos y todo lo que venía en las fotos se ha hecho. Esto es solamente la primera parte".

Por su parte Keylor Navas mandó un mensaje de apoyo a los pacientes: "La gente cree que uno viene aquí a colaborar pero uno se va más fortalecido de ver lo valientes que son ellos, tanto los niños como los papás. Sé que hay mucha gente que tiene fe en este proyecto, muchos niños y padres que tienen fe en su sanación. Yo lo creo así también".

"Sigan luchando con fuerza, con fe y con ganas porque yo pienso que siempre hay una recompensa para todos. Es un proyecto increíble para todos los niños ver cosas bonitas, eso le saca una sonrisa a cualquier niño independientemente de la siutacuón en la que está", agregó.

Filipe Luis también quiso agradecer la invitación: "Como padre no hay nada que me haga sentir más orgulloso que ver a los niños luchar. Ellos son grandes campeones, superhéroes que todos los días vienen aquí con una sonrisa".

"Cuando me invitásteis era para hacer un favor viniendo aquí pero para mi es un regalo poder venir y ver a estos niños transmitiendo esta alegría, con esa sonrisa en la cara. Veo que todo ha quedad muy bonito. Estoy muy orgulloso de lo que se está haciendo y sobre todo de los niños y de los padres que aguantan y luchan todos los días", apuntó.

En cuanto a Rubén Pérez, declaró: "Éramos conscientes de que les iba a hacer mucha ilusión vernos aquí. Ellos nos ven como héroes porque jugamos en Primera y nos ven en televisión prácticamente todos los fines de semana. Queremos que sigan peleando con la fuerza que lo están haciendo hasta el momento y también a los padres que al final son los que apoyan desde lo más cercano".

En la misma línea se pronunció Ángel Rodríguez: "Las superestrellas son ellos porque al final luchan cada día para estar bien. Vienes aquí y ves la sonrisa, la felicidad de que nos transmiten... al final te vas tu también para casa con una sonrisa enorme".

Por su parte Fran Beltrán manifestó: "Creo que estas cosas son muy bonitas. Estos niños tienen unos obstáculos por delante que seguro van a superar porque son unos verdaderos campeones. A todos no nos cuesta nada poner ese granito de arena para que todos los centros tengan un espacio para aquellos que más lo necesitan, que no estén dentro de sus habitaciones y lo vean todo oscuro. Que se diviertan y no piensen por qué estan aquí".

Además también tomó la palabra Cristina Cifuentes: "A todos los niños y niñas que estáis recibiendo aquí atención y a todos los padres que estáis acompañándoles, tenéis que saber que este es el mejor sitio donde podéis estar atendidos. Es un hospital de referencia, con muchas unidades de referencia y con una extraordinaria unidad de referencia de tratamiento oncológico infantil".

"Tenemos la mejor sanidad de España, una de las mejores del mundo y el segundo mejor sistema sanitario de Europa solo por detrás de Copenhague. Y dentro de esa sanidad pública madrileña este es el mejor hospital en muchos sentidos. Por la calidad de la atención que presta, porque ser atendido aquí es una garanía de que uno se va a curar".