El mal rollo entre Cristiano Ronaldo y Ramos

La relación entre Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos parece estar más tensa que en calma. Los capitanes madridistas han mostrado sus discrepancias en sus últimas declaraciones públicas. De fondo, el mayor peso que tiene ahora Ramos en un vestuario más nacional mientras que Cristiano ha perdido el apoyo de los Pepe, James, Coentrao...

El primer desencuentro entre ambos jugadores se palpó tras la derrota en Wembley de un Real Madrid que encajó tres tantos del equipo británico, según el luso, a causa de la nueva plantilla. Y es que Ronaldo considera que con Pepe, James y Morata el equipo era más experto y más fuerte. Palabras que realmente molestaron al de Camas, que en desacuerdo con el portugués aludió que con la misma plantilla con la que perdieron el duelo ante el Tottenham fue con la que "el Real Madrid ganó las dos Supercopas y nadie se quejó entonces".

Ramos declaraba su desacuerdo con el compañero días más tarde: "Yo no estoy de acuerdo, sinceramente. Me parece una opinión un poco ventajista. Cuando ganamos las dos Supercopas éramos los mismos".

Frente al reconocimiento y satisfacción del sevillano con los nuevos fichajes de equipo madridista, Cristiano, por su parte, piensa que aunque "los nuevos jugadores que han llegado tienen mucho potencial y son el futuro del Real Madrid, pienso que nos hace falta Carvajal, Bale y todos los jugadores que están lesionados". Ante esto, a excepción de los jugadores lesionados, Ramos asegura que no echa de menos "a nadie".

Aunque ya han pasado unas semanas de estas declaraciones, parece que la tensión no cesa entre ambos delanteros. Muestra de ello es la última declaración del español tras el encuentro amistoso de selecciones en Moscú: "¿La salida de Cristiano del Madrid? No sé, preguntadle a él. A mí esas cosas se me escapan". El portugués, en cambio, cada vez tiene más claro que quiere irse del Real Madrid. Juzga el coqueteo con Neymar como un menoscabo a su figura y mira posibles destinos.