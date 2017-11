El portero coruñés Dani Mallo pone fin a su carrera futbolística

El portero coruñés Dani Mallo ha anunciado este jueves que ha puesto fin a la carrera futbolística que inició hace veinte años y que le llevó a defender la meta de equipos como el Deportivo, su club de formación, o el Sporting Braga portugués.

Mallo, que en enero cumplió 38 años, ha decidido colgar los guantes después de haber jugado la temporada pasada en la Superliga india con el Atlético Calcuta y haber acabado el curso en Segunda B con L'Hospitalet.

Internacional en las categorías inferiores de la selección española, Dani Mallo se formó en el Deportivo tras pasar por el Sporting Cambre, y debutó con el primer equipo blanquiazul con una goleada a favor en el campo del Marino de Luanco en la Copa del Rey 2001-02, edición que el conjunto coruñés acabaría conquistando en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

También compitió en la Liga de Campeones en un partido de la campaña 2002-03 que acabó con victoria blanquiazul en Riazor (2-0), y en Primera División se estrenó ese mismo curso en dos partidos, ambos con triunfo deportivista, ante el Recreativo de Huelva (5-0) y el Espanyol (2-1).

Posteriormente, se marchó cedido al Elche en Segunda División, donde jugó 38 partidos, y tras desvincularse del Deportivo en 2006 pasó por el Sporting Braga, el Falkirk escocés, el Girona, en el que militó cuatro cursos, el Lugo, al que defendió dos temporadas, el Albacete, con el que disputó la campaña 2015-16 y, finalmente, el Atlético Calcuta de la India y L'Hospitalet.

"Todo empieza y todo acaba. Hace 20 años empecé a dedicarme en cuerpo y alma al fútbol y hoy lo dejo. Sin dramas, sin focos, sin flashes. Igual que llegué, me voy", ha escrito en sus redes sociales.

Mallo da las "gracias" a todos sus compañeros y entrenadores porque "de todos ellos" ha aprendido "cosas".

"He sufrido, he llorado y perdido mucho. Pero alguna que otra vez también he ganado, disfrutado y celebrado. Con esto me quedo. Gracias Fútbol. Por todo lo que me has dado y toda la gente que me has presentado en estos 20 años", ha añadido.

El ya exguardameta recuerda su paso por la Champions, la Liga Europa, la Liga española, Portugal, Escocia, la India, el Depor, la selección, ganar títulos y se lo dedica a su "familia", sus abuelos, padres, hermana, sus tres hijos y su mujer, Alma Marín, por haberle aguantado en "cada derrota, cada cabreo y cada gol" que le marcaban.

Mallo, natural de la localidad coruñesa de Cambre, se despide con un "¡Hasta pronto fútbol!, ¡Hasta siempre, fútbol!".