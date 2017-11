Tamara Angulo, la guerrera ecuatoriana que asustó a Colombia

Santa Marta (Colombia), 21 nov (EFE).- La futbolista ecuatoriana Tamara Angulo enmudeció a los 5.000 espectadores que coparon el estadio de Ciénaga cuando a los 14 minutos del primer tiempo anotó el gol de su selección contra la de Colombia en la final del fútbol femenino de los XVIII Juegos Bolivarianos.

El silencio en los graderíos del escenario deportivo ubicado en el municipio vecino de Santa Marta, sede principal de las justas, se prolongó durante el resto de la primera parte del partido porque la selección colombiana no pudo descifrar la estrategia y especialmente los embates de Tamara, siempre una amenaza para la portería local.

"Aquí vinimos a divertirnos y eso fue lo que terminamos haciendo. Con el gol las asustamos un poco en el primer tiempo y ellas se sentían muy presionadas por la barra, porque tenían el deber y la obligación de quedar campeonas en su cancha", declaró a Efe la guayaquileña, además la de más experiencia en el equipo de su país.

Al cabo del primer tiempo la sorpresa en el marcador era total, Ecuador ganaba por 1-0 y llamaba la atención sobre todo porque en el encuentro de la fase inicial perdió por 8-0 ante Colombia y la mayoría de los asistentes a la final esperaban otra goleada del país anfitrión.

De piel morena, sus 1,68 metros de estatura y 60 kilogramos de peso a simple vista no parecieran mostrar todas las cualidades técnicas que salen a flote cada vez que toma la pelota.

Con una amplia sonrisa, que evidencia una muy bien formada dentadura, Tamara agradece a Dios por la medalla de plata alcanzada en los Bolivarianos y reconoce que Colombia merecía la presea dorada por lo mostrado durante el certamen.

"Colombia es un buen equipo, admiro muchísimo a sus jugadoras, pero no todos los partidos son iguales. El fútbol no tiene lógica, nos pueden ganar por 8-0 el primer partido, pero nada que ver, no hay que dejarse vencer", anotó.