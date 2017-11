Hugo Mallo: "El Toto nos tiene para lo que sea; ésta es su casa"

El capitán del Celta de Vigo, Hugo Mallo, expresó este miércoles "en nombre de toda la plantilla, el club y el 'celtismo'" todo el apoyo al argentino Eduardo Berizzo, y se mostró convencido de que su extécnico superará el cáncer de próstata que le han diagnosticado.

"Queremos darle todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza. Que sepa que estamos todos con él, que esta es su casa y que cuente con nosotros para lo que haga falta", comentó el defensa, quien desveló que conoció la "triste" noticia al despertarse.

"Me tocó el despertador y ya tenía en el grupo del whatsapp la noticia. Despertarse con esta noticia ya duele en lo personal y más si es una persona con la que convivimos durante tres años como entrenador y también fue jugador del Celta. Estamos bastante dolidos", indicó.

Admitió que el pasado sábado, cuando se reencontraron en el Sánchez Pizjuán, lo notó "delgado" pero al mismo tiempo señaló: "No me imaginé nada de eso ni tiene por qué estar relacionado, pero sí que me llamó la atención a pesar de que lo vi intenso, luchador, como es él".

"Aunque ahora esté entrenando a otro equipo a nosotros también nos duele, porque vivió con nosotros muchas experiencias y le tenemos un grandísimo cariño. Berizzo siempre nos inculcó pelear en momentos difíciles, ser ambiciosos y demostrar el significado de la palabra 'afouteza' (valor), por eso te digo que va a ser una victoria muy clara de la cual nos alegraremos todos", aseveró.

Comentó que esperará "unos días" para ponerse en contacto con el actual entrenador del Sevilla y reveló que en el vestuario tampoco han querido hablar mucho del tema.

"Toda la gente está en shock, preguntando y ahora qué pasa y qué tiene que hacer... con esa incertidumbre. Poco hemos hablado porque hasta duele y molesta hablar de esa situación", manifestó Hugo Mallo, quien espera dedicarle a su ex entrenador una victoria el próximo viernes ante el Leganés.