El internacional nigeriano Yakubu anuncia su retirada con 35 años

Londres, 22 nov (EFE).- El delantero internacional nigeriano Yakubu Aiyegbeni, antiguo jugador de Portsmouth, Everton y Middlesbrough, entre otros, y duodécimo máximo goleador extranjero en la historia de la Premier League, ha anunciado su retirada este miércoles, día en el que cumple 35 años.

Yakubu, autor de 96 goles en 250 partidos en la liga inglesa, representó a las 'Súper Águilas' en el Mundial de 2010, en cuatro Copas de África y en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

"Me gustaría anunciar de forma oficial mi retirada del fútbol", contó el ahora exfutbolista en la cadena británica Sky Sports.

"Antes de nada, me gustaría darle las gracias a Dios por la gran carrera que he tenido. Y también a la Federación Nigeriana de Fútbol y a mis compañeros del equipo nacional por los años magníficos que disfruté en las 'Súper Águilas", añadió.

"También agradecerle a todos los clubes en los que jugué y a los entrenadores, cuerpos técnicos, trabajadores, dueños y compañeros que me acompañaron. Cuando empecé a jugar en el Julius Berger nigeriano hace tantos años (1997), no podía ni soñar con todos los éxitos que logré", declaró.

Aiyegbeni, que comenzó su carrera en el modesto Julis Berger de Lagos hace 20 años, jugó en Portugal (Gil Vicente), Israel (Maccabi Haifa y Hapoel Kfar Saba), Catar (Al-Rayyan), China (Guangzhou R&F), Turquía (Kayserispor) e Inglaterra (Portsmouth, Middlesbrough, Everton, Leicester, Blackburn Rovers, Reading y Coventry), donde desempeñó la mayor parte de su carrera.

"Jugar en Inglaterra me ayudó a crecer tanto como futbolista y como persona que ahora me he quedado a vivir aquí. Siento que ha llegado el momento indicado para centrarme en el siguiente capítulo de mi vida", afirmó el nigeriano.

El último club de Yakubu fue el Coventry Citry, de la League Two, cuarta categoría del fútbol inglés, del que salió el pasado mes abril tras haber disputado sólo tres encuentros.