Larrea: "Esta legislatura debía terminarla Villar o alguien de su equipo"

Juan Luis Larrea, presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dijo este jueves que la moción de censura presentada por Luis Rubiales es "totalmente lícita" y que la legislatura la debería terminar "(Ángel María) Villar o alguien de su equipo".

Rubiales presentó hoy una moción de censura dos días después de abandonar el cargo de presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y Larrea, a la salida de la reunión de la junta directiva de la RFEF, habló con los medios de comunicación.

El presidente en funciones no se mostró sorprendido por la moción de censura presentada por Rubiales y dijo que está "tranquilo" porque está cumpliendo una función, a la vez que declaró que no se ve como presidente porque hay una moción. "Ahora hay que ver cómo prospera", agregó.

"No tengo ningún interés en aferrarme al cargo aunque lamentó que en este momento no haya unidad en el fútbol. La federación tiene que intentar ganar el Mundial y seguir trabajando con normalidad. Todo está perfectamente marcado, la casa funciona", apuntó.

Asimismo, habló sobre los avales presentados por Rubiales e indicó que ha presentado una documentación que van a "revisar" y que seguro que está toda "correcta".

"Hay que esperar a que la Comisión la revise y luego ponga una fecha de convocatoria. Lo plazos creo que son entre 15 y 30 días hábiles, así que prácticamente nos vamos a enero", comentó.

"Hemos hablado con Rubiales y dice que es una decisión tomada. Le he dicho que era una pena salir por la vía de la moción de censura, pero nos ha dicho que no le íbamos a convencer. Cada uno es libre, es lícito, no estoy decepcionado", concluyó.