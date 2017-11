Unzué, sucesor de Berizzo en el Celta: "Le ayudará ser un tío con carácter"

Vigo (España), 23 nov (EFE).- El española Juan Carlos Unzué se mostró convencido de que su antecesor en el banquillo del Celta de Vigo, el argentino Eduardo Berizzo, superará con éxito el cáncer de próstata que le han diagnosticado y le mandó "mucha fuerza" en estos "difíciles" momentos.

"Quiero mandar un mensaje de ánimo y mucha fuerza a mi colega Berizzo. No tengo ninguna duda de que es un tío con un carácter y con una fuerza de voluntad que seguro le van a ayudar a superar esta situación. Y tampoco tengo ninguna duda de que si alguna ciudad, algún público o algún club le va a hacer sentir esa fuerza y ese ánimo, van a ser Vigo, el Celta y todos nuestros aficionados", indicó.

En su comparecencia ante los periodistas en la víspera de recibir al Leganés en la decimotercera jornada de la liga española, el técnico navarro aseguró que Berizzo no le comentó "absolutamente nada" de su enfermedad ni antes ni después del choque que Celta y Sevilla disputaron el pasado sábado en el Sánchez Pizjuán.

"Fue el típico saludo de antes y después del partido con una persona con la que ya había hablado otras veces y con la cual tengo una buena relación desde la distancia", comentó el preparador celeste, quien le mandó un mensaje de ánimo tras conocer la noticia, pero prefirió no telefonearlo.

"No he hablado directamente porque entiendo que estos primeros días en estas situaciones, porque lo he vivido con algún familiar, no son fáciles de llevar y lo que necesitas es tranquilidad, y seguro que él ya tiene a su gente más cercana para echarle una mano", explicó.