Keko: "El Madrid utiliza el arbitraje como medio de presión; sabe que lo van a escuchar"

Keko, el atacante malaguista, acumula cuatro partidos consecutivos como titular y, a pesar de no haber tenido anteriormente mucho rendimiento, ahora tiene más minutos y quiere dar el máximo. En la mañana de este viermes ha atendido a los compañeros de Radio Marca para comentar la previa del gran partido de mañana entre el Real Madrid y el Málaga.

El encuentro de la semana pasada con el Dépor le dio vida a los de Míchel, que al parecer resucitaron. "El otro día se dio el partido rodado. Las cosas iban saliendo como el míster quería, menos el resultado. Pero luego la entrada de algunos jugadores dieron el rendimiento que se esperaba", señaló.

Respecto al partido de este sábado, Keko duda si se enfrentan al Madrid en su mejor o peor momento."Depende de cómo lo mires. Nosotros ya hemos pasado la racha de cuando juegas con varios rivales directos. Mejor que nos toque ir ahora a jugar con rivales fuertes habiendo ganado. Cuando hablamos de un club grande no podemos decir nunca si es un buen o mal momento. Nosotros sabemos la actitud que hay que tener para salir a un campo como ese. Ya lo hicimos contra el Barcelona", añadió.

Ambos equipos llegan quejándose del arbitraje, Keko señaló: "El Madrid lo utiliza como método de presión porque saben que los van a escuchar. Pero nuestro caso es una obviedad. Cualquiera que vea los partidos pensará que en la mayoría hay decisiones que nos condicionan. Tenemos argumentos reales".

Keko se sincera y para él Cristiano no está fino; lo comparó con su compañero Borja: "Borja estaba en el banquillo, y Cristiano no sabe qué es eso. Que Borja no marque le deja fuera, pero a Cristiano se sabe que le va salir de un momento a otro. Esperemos que no sea el sábado y sabemos lo que tenemos que hacer para que eso no ocurra. No creo que el Madrid esté calmado por ganar en Champions. LaLiga es otra cosa, y ahí no están al nivel que deberían y querrán arreglarlo".

El atacante malaguista sabe que a Cristiano se le da bien marcarle al Málaga pero señaló: "Siempre le ha hecho goles al Málaga pero las estadísticas están para romperlas. Es como el Málaga, que nunca ha ganado en el Bernabéu. Si vamos con esa mentalidad, será peor".

La victoria del Málaga ante el Deportivo ha liberado a un equipo que ya no es colista y que aspira a seguir recortando puntos respecto a la permanencia. La siguiente oportunidad la tienen mañana en el Santiago Bernabéu.