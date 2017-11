Míchel: "Valverde ha demostrado que no busca excusas"

El técnico del Málaga, José Miguel González 'Míchel', ha elogiado al entrenador del Barcelona Ernesto Valverde por acordarse del partido que jugó contra el equipo malaguista, al ser preguntado por el error del árbitro que no concedió un gol de Messi frente al Valencia.

"Ha demostrado que no busca excusas y ha sabido estar a la altura, afirmó Míchel, quien subrayó que Valverde ha tenido "grandeza después del partido acordándose del Málaga".

El técnico barcelonista aludió al gol que anotó Gerard Deulofeu, tras un centro del francés Lucas Digne una vez que el balón había rebasado la línea de fondo, a los dos minutos de juego del encuentro que enfrentó al Barcelona contra el Málaga, el 21 de octubre pasado.

"Todos estamos de acuerdo en que en estas jugadas tan claras, no hay que rearbitrar los partidos, pero que todavía estemos con estas cosas y que un balón traspase la línea y no se vea, quedamos todos en evidencia. También en un partido nuestro contra el Málaga el balón, había salido en un gol que marcamos", recordó anoche al ser preguntado por la jugada en la que el árbitro Iglesias Villanueva no concedió un tanto de Messi, pese a que el balón traspasó claramente la línea de portería.