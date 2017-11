Un excolaborador de Cavani le denuncia en Italia por despido improcedente

Roma, 28 nov (EFE).- El futbolista uruguayo Edison Cavani, delantero del Paris Saint-Germain, está citado hoy a comparecer ante un tribunal de Nápoles, sur de Italia, después de que su antiguo colaborador Giuseppe Spinosa le haya denunciado por despido improcedente.

Spinosa le reclama una indemnización de entre 90.000 y 100.000 euros.

El excolaborador ha denunciado a Cavani por el trato recibido durante los tres años que permaneció a su lado, tiempo en el que cobró sus prestaciones sin declararlas.

Además, Spinosa no perdona que fuera despedido sin previo aviso y, en su opinión, sin ninguna razón justificada por el delantero uruguayo, tal y como explicó recientemente en una entrevista con el diario italiano "Cronache di Napoli".

"Hace dos años, después de tres años de colaboración continua, Cavani decidió prescindir de mis servicios. Le pedí explicaciones pero nunca me quiso decir por qué me despedía. En 24 horas me encontré sin trabajo", lamentó el excolaborador.

El uruguayo, que conquistó con su selección la Copa América 2011, jugó en Italia con el Palermo desde enero 2007 y hasta el verano de 2010, momento en el que fichó por el Nápoles.

En el club napolitano permaneció tres años, hasta 2013, cuando ingresó en las filas del conjunto francés Paris Saint-Germain por 64 millones de euros.

"Me ocupaba de todo, le hacía de chófer, le pagaba las facturas. Antes de la separación me ocupaba también de su mujer y de sus hijos. Para Cavani estaba disponible las 24 horas del día", subrayó Spinosa.

Un trabajo que, a su parecer, no fue reconocido como merecía y por ello ahora le reclama una indemnización que oscila entre los 90.000 y los 100.000 euros, según informan los medios italianos.