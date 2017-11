Klopp reconoce que será difícil alcanzar al Manchester City

El entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, ha reconocido este martes que será "difícil" alcanzar al Manchester City en la Premier League dado su buen momento de forma, aunque rehusó darse por vencido y dijo que estarán "preparados por si falla".



El City de Pep Guardiola tiene ocho puntos de ventaja en lo más alto de la clasificación sobre su más inmediato perseguidor, el Manchester United, después de remontar en la pasada jornada ante el Huddersfield Town (1-2), en la que el Liverpool empató en Anfield contra el Chelsea (1-1).

Después de sólo 13 fechas disputadas, los 'Reds' están a 14 puntos de los 'Citizens'. Sin embargo, Klopp ha insistido en que la carrera por el título no está terminada y ha asegurado que sus jugadores están "preparados" por si falla el equipo de Guardiola. "Vi el partido contra el Huddersfield y el Manchester City se mereció el triunfo. Mientras sigan ganando encuentros, nadie tiene ninguna oportunidad", reconoció el entrenador teutón, en la rueda de prensa previa al duelo del liga contra el Stoke (miércoles, 20:00 GMT). "Es posible alcanzarlos, pero no pienso en eso en este momento. Sólo me centro en conseguir los siguientes tres puntos, y luego tres más y luego otros tres, y seguir así", dijo. "A día de hoy estamos muy lejos y, si continúan así, el título está decidido. Nadie tiene opciones, pero estaremos preparados por si fallan", añadió Klopp.