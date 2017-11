Moisés, un recogepelotas con corazón: "Vi que así se habían salvado vidas"

Moisés Aguilar, el recogepelotas de 12 años que auxilió en Huelva a un jugador del equipo rival que no podía respirar tumbándose sobre el césped para servirle de almohada, dijo que había visto en YouTube que actuando como lo hizo "se habían salvado vidas", por lo que no se lo pensó.

Este joven futbolista, perteneciente a la cantera de La Palma CF, también ejerce de recogepelotas en los partidos del primer equipo, que milita en la División de Honor andaluza, y en el partido del pasado domingo, de manera espontánea y con su gesto deportivo, metió su 'gol' más importante.

No fue ni con los pies ni con la cabeza, sino con el corazón. Cuando en el minuto 85 vio cómo le faltaba el aire al jugador del UP Viso Alejandro Pineda, tras recibir un balonazo, no dudó en saltar al campo y tumbarse para hacer de almohada y que este futbolista pudiera respirar mejor hasta ser atendido.

"Vi que así se habían salvado vidas, y no me lo pensé", declaró a Efe este martes el pequeño, que recibió al final del encuentro un abrazo de Pineda y que se sintió "muy orgulloso" de haberle podido ayudar.

Relató que había visto esta técnica de primeros auxilios en vídeos de fútbol sudamericano y de rugby, ya que habitualmente por las tardes bucea en YouTube en busca de fragmentos de partidos y jugadas.

Esa imagen se ha hecho viral en las redes sociales y él tiene claro que volvería a actuar igual y que es lo que debe de hacer todo el mundo. "Quiero decirle a todos los niños que juegan al fútbol que no importan los colores y que hay que ayudar al rival también si lo necesita", subrayó Moisés.

"Todo el mundo me está dando la enhorabuena. Todos están contentos conmigo y en el colegio me han hecho un vídeo", manifestó el joven deportista de La Palma del Condado.

Moisés, centrocampista y recogepelotas de su club, es el menor de siete hermanos, de los cuales tres más juegan al fútbol. Los dos mayores estaban sobre el césped cuando tuvo lugar su admirable acción.

Como futbolista, es diestro y dice que juega "de Banega" -internacional argentino del Sevilla- en el centro del campo del equipo infantil del Siempre Alegres. No obstante, su padre, Ildefonso Aguilar 'Beke', exjugador del Recreativo, Sevilla Atlético y La Palma CF, comentó a Efe que su gesto "vale más que un gol de chilena desde su casa".

"Es bueno para el fútbol que gestos así tengan tanta repercusión, porque últimamente hay demasiados casos de violencia", resaltó el padre del jugador, que ha inculcado a sus hijos el ser "muy competitivos", pero también "deportivos", pues ambos conceptos "no están reñidos".

Su hermano Rubén, que también fue jugador y vivió el momento desde la grada, recordó que el partido estaba "caldeado" y se generó "mucho murmullo" cuando el jugador se quedó en el suelo, pero "Moisés no se lo pensó, se metió debajo y fue un gesto bonito".

Lola Alcalde, la madre del protagonista, aseguró que es un niño que tiene "su magia", consistente en que parece que tiene "un sexto sentido para estar atento a todo lo que pasa, sobre todo cuando hay una necesidad".