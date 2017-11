Míchel quiere a Maksimovic

Nemanja Maksimovic fue el primer fichaje del Valencia al inicio de la temporada 2017-2018, la última operación realizada por el anterior director deportivo, Suso García Pitarch. Los técnicos valencianistas consideran en que es un buen jugador pero que aún no puede tomar el relevo de Kondogbia o Parejo en el centro del campo.

El centrocampista serbio llegó a la pretemporada convencido de ganarse la confianza del entrenador pero ante la falta de minutos no vería con malos ojos salir. En dos ocasiones han tenido la posibilidad de apostar por él por las ausencias de otros centrocampistas y no lo han hecho.

El Málaga debido a los problemas que arrastra en LaLiga y tras ser eliminado por un Segunda en Copa del Rey, está interesado en llevarse al serbio cedido hasta final de temporada. Según publica Marca, el conjunto malacitano ha preguntado por él. Por el momento no existe una respuesta por parte del Valencia, ya que se encuentran buscando en el mercado un refuerzo para el centro del campo, y hasta que éste no llegue, Maksimovic no se moverá de Mestalla.