Arsenal-Manchester United: partido estrella en la jornada 15 de la Premier

Londres, 1 dic (EFE).- Arsenal contra Manchester United. Arsene Wenger frente a José Mourinho. El duelo entre 'Gunners' y 'Red Devils', londinenses y mancunianos, brilla por encima del resto en la decimoquinta jornada de la Premier League, en la que el líder, el Manchester City, recibe al West Ham y el Chelsea hace lo propio con el Newcastle.

El Arsenal, cuarto en la tabla, llega lanzado al duelo e imbatible en el Emirates Stadium: de llevarse la victoria lograría 13 triunfos consecutivos en casa por primera vez desde noviembre de 2005. Además, los del norte de la capital sólo han perdido uno de sus últimos cinco enfrentamientos en el Emirates contra el United (2V y 2E).

Éste será, además, el decimoctavo cara a cara entre dos viejos conocidos como son Wenger y Mourinho, en los que el técnico luso sale mejor parado, ya que tan sólo se ha inclinado dos veces ante el francés: ocho victorias, siete empates y dos derrotas.

"El Manchester United es un equipo muy fuerte y confío en que podamos hacerles frente. No sólo defienden, sino que atacan muy bien. Lo están haciendo bien en este momento, así que todo apunta a que será un gran encuentro", señaló Wenger en la previa del duelo.

La principal baja en el Arsenal será la del delantero Alexandre Lacazette, el fichaje más caro de la entidad, que se tuvo que retirar lesionado en la goleada del miércoles sobre el Huddersfield (5-0). Todo apunta a que será Giroud, autor de un doblete en ese encuentro, el que saldrá de inicio junto a Alexis Sánchez y Mesut Özil.

En el equipo de Old Trafford, Nemanja Matic es duda tras sufrir una lesión muscular en el partido en Watford (2-4), mientras que serán baja Marouane Fellaini, Eric Bailly, Phil Jones y Michael Carrick.

De llevarse los tres puntos del Emirates Stadium, el equipo de Mourinho reduciría, al menos momentáneamente, la diferencia con el líder, el Manchester City, a cinco puntos. El conjunto de Pep Guardiola juega el domingo en casa ante un rival a priori más asequible como es el West Ham, que llega tras ser goleado ante el Everton (4-0).

Los 'Citizens', que ganaron el miércoles sobre la bocina al Southampton (2-1) -gol de Raheem Sterling en el minuto 97-, reciben en el Etihad Stadium a unos 'Hammers' que no levantan cabeza y que todavía no conocen la victoria con su nuevo entrenador, el escocés David Moyes.

Guardiola recupera para el partido al extremo alemán Leroy Sané, enfermo entre semana, y al mediapunta español David Silva, quien descansó contra los 'Saints' (jugó sólo 16 minutos), mientras que Moyes tiene las dudas por lesión de dos fijos como son el defensa Winston Reid y el delantero Andy Carroll.

El conjunto azul de Manchester es líder indiscutible de la Premier League tras sumar 40 puntos de 42 posibles, y firma el mejor arranque en la historia de la liga inglesa, dejando al vigente campeón, el Chelsea, a 11 puntos, y al subcampeón, el Tottenham Hotspur, a 16.

Precisamente el Chelsea, que el miércoles ganó con lo justo al Swansea (1-0), vuelve a jugar en casa en el partido que abre la jornada: el sábado a las 12:30 recibe al necesitado Newcastle United de Rafa Benítez, que encadena cinco partidos sin ganar.

César Azpilicueta y Eden Hazard volverán al 'once' tras descansar contra los 'Swans', pero Antonio Conte sigue sin poder contar con David Luiz, Michy Batshuayi, Charly Musonda y Kenedy. Las cosas no le van mucho mejor a Benítez, que todavía no podrá disponer de algunos de sus hombres clave como Jamaal Lascelles, Christian Atsu y Paul Dummett por lesión.

-- Jornada 15 de la Premier League:

- Sábado 2 de diciembre: Chelsea-Newcastle United (12:30 GMT), Brighton & Hove Albion-Liverpool (15:00 GMT), Everton-Huddersfield-Town (15:00 GMT), Leicester City-Burnley (15:00 GMT), Stoke City-Swansea (15:00 GMT), Watford-Tottenham Hotspur (15:00 GMT), West Bromwich Albion-Crystal Palace (15:00 GMT) y Arsenal-Manchester United (17:30 GMT).

- Domingo 3 de diciembre: Bournemouth-Southampton (13:30 GMT) y Manchester City-West Ham United (16:00 GMT).