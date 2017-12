David Silva desata pasiones... y no solo por su fútbol

El Manchester City logró este miércoles su 12ª victoria consecutiva en la Premier League. Los de Guardiola ganaron 2-1 al Southampton con un gol en el minuto 95.



Tras acabar el partido, como de costumbre, el equipo se fue a celebrar su décimo segundo triunfo consecutivo al vestuario y el laterar francés Benjamin Mendy colgó en sus redes sociales una foto del equipo en la que David Silva está en calconcillos. El canario ha desatado tantas pasiones que se ha vuelto viral en Inglaterra.





Tell David he is enjoying it too much! ?? pic.twitter.com/0NnR0nTJ7d