Jémez: "Si le digo a mi mujer que me voy otra vez me da una patada en el culo"

Paco Jémez ha rechazado volver a la U.D. Las Palmas, que busca técnico tras la destitución de Ayestarán, aunque cree que "tarde o temprano" acabará dirigiendo de nuevo a los amarillos. Jémez ha reconocido que el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, "ha hecho todo lo que estaba en su mano" para que aceptara el ofrecimiento, pero ahora "no ha podido ser".



"No puedo volver a dejar sola a mi familia", aseguró Jémez, que también sonó para el Alavés. "Si le digo a mi mujer que nada más llegar de México me voy a Las Palmas o a Vitoria, me da una patada en el culo", señaló en los micrófonos de ´UD Radio´.