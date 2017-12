Catorce aspirantes para las ocho vacantes de octavos

Catorce de los treinta y dos equipos que iniciaron la fase de grupos, afrontan la última jornada con la aspiración de alcanzar alguna de las ocho vacantes para completar el cartel de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El Atlético Madrid, el Sevilla, el Basilea, el CSKA Moscú, la Juventus, el Leipzig, el Liverpool, el Manchester United, el Nápoles, el Oporto, la Roma, el Shakhtar Donetsk, el Spartak Moscú y Sporting de Portugal cuentan con opciones de clasificación para las eliminatorias.

Ocho equipos ya tienen asegurada su presencia en el siguiente tramo de la competición. El Barcelona, el Besiktas, el Manchester City y el Tottenham como primeros de grupo. El Real Madrid, vigente campeón, como segundo en cualquier caso, y el Bayern Múnich, el París Saint Germain y el Chelsea aprovecharán esta sexta jornada para culminar su pase como campeones de sus respectivos cuartetos.

El Atlético Madrid y el Sevilla se juegan su supervivencia europea. El cuadro madrileño, animador del torneo en los últimos años, no depende de él para clasificarse.

Visita Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea. El equipo español, tercero en el Grupo C, necesita ganar en Londres a un rival que se juega el liderato. Pero, además, necesita que el Qarabag puntúe en Roma. El representante italiano avanzará a octavos con una victoria o si el Atlético Madrid no gana. Puede ser, incluso, primero si el Chelsea no se impone al cuadro madrileño.

Más fácil lo tiene el Sevilla, que juega el miércoles en un grupo en el que todo puede pasar. El equipo hispalense estará en octavos con un empate contra el Maribor, que será último en cualquier caso, o si el Spartak Moscú no gana al Liverpool. El representante inglés necesita un empate para lograr su objetivo. Será primero si vence a los rusos.

Sin embargo, el choque con más lustre de la sesión es el que medirá en el Allianz Arena al Bayern Múnich y al París Saint Germain. Ambos están ya clasificados pero se juegan el primer puesto del Grupo B. El cuadro de Unai Emery ganó en París por 3-0 y tiene mejor diferencia de goles. Por eso, el Bayern necesita imponerse por cuatro tantos para ser campeón de grupo. Por su parte, el Celtic y el Anderlecht se juegan en Glasgow su continuidad en los torneos continentales, en la Liga Europa.

En el Grupo A, el Manchester United, prácticamente clasificado, necesita un punto para asegurarse la primera plaza. Recibe al CSKA Moscú, que comparte el segundo puesto con el Basilea.

El conjunto moscovita necesita ganar y esperar que el representante suizo no lo haga en Lisboa contra el Benfica, ya eliminado. Igualados a puntos el CSKA y el Basilea, el pase será para el equipo helvético.

En el Grupo D, con el Barcelona situado en octavos como el mejor del cuarteto, la Juventus y el Sporting aspiran a la segunda plaza. El subcampeón de europa visita Atenas para medirse al Olympiacos, que será último pase lo que pase. Supera en un punto al Sporting, que necesita ganar en el Camp Nou y confiar en que el conjunto italiano no lo haga.

El Shakhtar Donetsk y el Nápoles pretenden la vacante pendiente del Grupo F. El Manchester City estará en las eliminatorias como primero. Visita al representante ucraniano que necesita un solo punto frente a los ingleses, que pretenden el pleno de triunfos.

El Nápoles, que es tercero con tres puntos menos que el Shakhtar, tiene que ganar en Rotterdam al Feyenoord y confiar en la derrota del cuadro ucraniano.

El Oporto y el Leipzig buscan una plaza del Grupo G, en el que ya se ha impuesto el Besiktas como primero. El equipo luso se clasifica si gana en su campo al Mónaco, que no se juega nada. El Leipzig, que tiene que sumar más puntos que el Oporto, recibe al combinado turco.

El Grupo H está sentenciado. El Tottenham será primero y el Real Madrid segundo. El Dortmund y el APOEL se juegan terminar tercero para ir a la Liga Europa. El Borussia, en horas bajas, visita al Santiago Bernabéu. El representante chipriota acude a Londres para medirse al equipo de Mauricio Pochettino.