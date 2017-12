Fàbregas: ´El objetivo está cumplido, pero no vamos a relajarnos´

Londres, 4 dic (EFE).- Cesc Fàbregas, centrocampista del Chelsea, aseguró este lunes que, pese a que el objetivo del conjunto londinense de llegar a octavos de final de la Liga de Campeones "está cumplido", no se van a "relajar" de cara al partido contra el Atlético de Madrid.

"Lo único claro es que el objetivo está cumplido, que era pasar a octavos, pero relajación ninguna: queremos ganar mañana", comentó Fàbregas en la rueda de prensa previa al partido en el estadio Stamford Bridge, sede del encuentro.

"Queremos ser primeros. Además, es un partidazo de 'Champions League' contra el Atlético de Madrid en casa. Sabemos que ellos van a venir a por todas porque se juegan mucho. Va a ser un encuentro muy bonito para los aficionados", dijo Cesc.

El internacional español, pieza clave en el 3-5-2 de Antonio Conte, se ha convertido en uno de los futbolistas referencia para el preparador italiano, quien a estas alturas de la pasada temporada no contaba mucho con él.

"Mentiría si dijera que el año pasado no estaba preocupado. No estaba jugando mucho y no entraba en los planes del entrenador. En ese momento tenía dos opciones: rendirme y saber que no iba a formar más parte del club o bajar la cabeza, entrenar duro, ser humilde y mostrarle (al técnico) que puede confiar en ti y que puedes jugar en este equipo", subrayó Fàbregas.

"Ahora puedo decir que la relación con el entrenador es magnífica; confía en mí y yo confío en él. A día de hoy puedo decir que estoy orgulloso y contento de estar aquí. Estoy donde quiero estar", señaló.

Fàbregas no ocultó que su deseo es ganar la Liga de Campeones, "sobre todo después de haber llegado a algunas semifinales y perder una final de una forma muy cruel (en 2006, cuando militaba en el Arsenal, ante el Barcelona por 2-1)", y se mostró esperanzado de que "éste pueda ser el año del Chelsea".

"Mentiría si dijera que no me gustaría ganarla y que no es mi objetivo. Sobre todo porque he llegado a varias semifinales y perdí una final de forma muy cruel. Pero es una competición en la que tienes que ser fuerte y tener algo de suerte, así que esperemos que éste sea el año del Chelsea", afirmó.

"Ganar (la 'Champions') sería maravilloso, pero reitero que es difícil. Veremos qué sucede este año. Intentaremos ser consistentes y hacer una buena participación", sostuvo el catalán.