Gulati no buscará nuevo periodo como presidente de la U.S. Soccer

Gulati no buscará un nuevo periodo como presidente de la U.S. Soccer

Houston (EE.UU.), 4 dic (EFE).- El presidente de la U.S. Soccer, organización que rige el fútbol en Estados Unidos, Sunil Gulati, anunció hoy que no buscarán la reelección para el cargo que ocupa hace doce años.

Explicó que ha llegado el momento de reorientar su carrera profesional y permitir la llegada de otras personas.

Gulati suma tres décadas dentro de la Federación en distintas posiciones.

La eliminación de Estados Unidos del Mundial de Rusia marcó el principio del fin de Gulati al frente de la federación.

Estados Unidos no quedaba por fuera de un Mundial desde 1986.

eso hizo que de inmediato surgiesen voces desde todos los estamentos, incluidos los aficionados, que pidiesen la salida de Gulati como máximo responsable del considerado "fracaso" deportivo de la selección nacional.

Inclusive, como nativo de la India, Gulati también recibió algunos comentarios racistas, que, sin embargo, no han tenido ningún tipo de influencia en la decisión final de no seguir en el cargo.

Gulati, de 58 años, admitió que la votación para el cargo de nuevo presidente no tendrá nada que ver con esos factores de racismo y reiteró que la derrota ante Trinidad y Tobago fue algo "doloroso" para toda la familia del fútbol en Estados Unidos.

De ahí, que consideraba que había llegado el momento que hubiese una nueva persona al frente de la dirección del deporte del fútbol.

Gulati dejará el cargo sin haber visto cumplido su gran sueño y objetivo de conseguir para Estados Unidos la organización de un nuevo Mundial de fútbol después de haber participado en la celebración del de 1994.

Pero ya trabaja junto con México y Canadá para lograr que la candidatura conjunta consiga la organización del Mundial del 2026, lo que significa que la nueva persona que ocupe su cargo tendrá un papel importante en la búsqueda de tal objetivo, además de sustituirle también en el Consejo de la FIFA, donde ocupa un puesto.

La gestión de Gulati al frente de la federación ha tenido que superar un convenio colectivo con el equipo nacional femenino que pidió los mismos derechos que para los hombres, hizo su apuesta personal por el alemán Jurgen Klinsmann, al que luego despidió, sin que acabase su ciclo, y se decidió por Bruce Arena como responsable técnico que al final no evitó la eliminación del Mundial.

Antes de conocerse la renuncia de Gulati a la reelección ya había presentadas las candidaturas del exinternacional Paul Caligiuri, el actual vicepresidente de la USSF Carlos Cordeiro, el abogado Steve Gans, el empresario Paul Lapointe, el exjugador y actual analista deportivos Kyle Martino, el abogado Mike Winograd, y Eric Wynalda, otro exinternacional y actual analista deportivo.

Además también ha surgido la candidatura de Kathy Carter, presidenta de Soccer United Marketing (SUM), la sucursal de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), que comercializa todo el deporte en Estados Unidos y que es la mano derecha del comisionado Don Garber.

Su presencia confirma que se ha convertido en la favorita, tanto de Garber como de Gulati, después que SUM ha sido la que ha capitalizado toda la comercialización del fútbol de la Concacaf sin que se haya visto salpicada por los escándalos de corrupción a pesar que en Estados Unidos se han disputado todos los torneos.

Gulati, que públicamente ha dicho que no apoya a ninguno de los candidatos, advirtió que ser presidente de la federación no es solo encargarse de los equipos nacionales, sino que detrás hay ya registrados cuatro millones de jugadores, árbitros, y personal médico que no deben ser puestos en un segundo plano.