El fiasco del Atlético

El Atlético de Madrid asume este miércoles su eliminación de la Liga de Campeones, un fiasco provocado por sus dos empates consecutivos contra el Qarabag, el indudable punto clave para el equipo rojiblanco, porque de haber logrado dos triunfos en esos partidos estaría en octavos, aunque como segundo del cuarteto.

No lo hizo ni en el estadio Olímpico de Baku (0-0) ni en el Wanda Metropolitano (1-1) con sendas y decepcionantes igualadas para sumar solo dos de los seis puntos posibles ante ese adversario, el peor del grupo, mientras la Roma y el Chelsea aseguraron los seis: el equipo italiano por 1-2 y 1-0; el conjunto inglés por 6-0 y 0-4.

"Si en aquel momento jugamos cuatro veces contra el Qarabag en dos semanas no le hubiéramos ganado. El momento no era bueno, no nos sentíamos en nuestra plena confianza, pero es duro no haber ganado y estar eliminados y estamos tristes por ello", expuso Filipe Luis después del 1-1 en Stamford Bridge que consumó la despedida rojiblanca de la Liga de Campeones, ahora rumbo a la Liga Europa.

El Atlético ha terminado el grupo C del torneo con siete puntos. Habrían sido once puntos con las dos victorias frente al Qarabag en la tercera y la cuarta cita de esa fase; los mismos que han sumado tanto la Roma, líder, como el Chelsea, segundo. En ese caso habría habido un triple empate resuelto a favor del equipo italiano, que seguiría al frente, y del rojiblanco, que habría sido segundo.

"No es un fracaso. Es una situación que se podía dar y podía suceder. Tenemos una temporada muy larga y estamos bien, aunque es difícil explicar cuando quedas fuera de la Champions. (...) Es una eliminación que duele, pero el fútbol es maravilloso. Le hemos sacado más puntos al primero de grupo que al último", apuntó, por su parte, su entrenador, el argentino Diego Simeone.

Las estadísticas, entre otras situaciones, remarcan un problema de gol en esta edición de la Liga de Campeones, con cinco tantos en seis partidos. Diez equipos han marcado las mismas o menos dianas en el torneo y los diez están fuera de los octavos de final: Benfica (1), Qarabag (2), Anderlecht (2), Apoel (2), Maribor (2), Feyenoord (3), Olympiacos (4), Mónaco (4), Celtic (5) y Borussia Dortmund (5).

A la vez, el Atlético, con cuatro goles en contra, está a la altura en ese sentido de conjuntos que han superado la fase de grupos con holgura, como el París Saint Germain, el Real Madrid, el Tottenham y el Besiktas, estos tres últimos a falta de sus duelos de este miércoles. Sólo Barcelona (1), City (3) y United (3) han encajado menos goles que el bloque rojiblanco en esta competición.

El Atlético, en cambio, ha quedado eliminado. En las cinco participaciones en el torneo bajo el mando de Simeone, es la primera vez que el equipo contemplará desde fuera los octavos de final, inamovible hasta esta edición al menos hasta cuartos. Ahí terminó su aventura en 2014-15. En 2013-14 y en 2015-16 alcanzó la final, perdida con el Real Madrid, y el pasado curso llegó a semifinales.

Una decepción deportiva con efecto económico. En cada una de las cuatro anteriores campañas había superado al menos los 40 millones de ingresos en esta competición (60,6 en 2016-17; 69,6, en 2015-16; 43,7 en 2014-15, y 50, en 2013-14). En ésta ha recaudado 16,2 millones: 12,7 por su participación en la fase de grupos, 1,5 por su triunfo ante la Roma y 2 por sus cuatro empates, a falta del cálculo final de la UEFA por el mercado televisivo de cada país.

El Atlético, en cualquier caso, sigue en competición en la Liga Europa, aunque hay una diferencia sustancial en las expectativas económicas. Este torneo da 500.000 euros por jugar la ronda de dieciseisavos, en la que entrará el equipo rojiblanco; la misma cantidad que supone, por ejemplo, un empate en la Liga de Campeones.

La llegada a octavos se premia con 750.000 euros (6 millones en la Champions); a cuartos con 1 millón (6,5 en la Liga de Campeones); a semifinales con 1,6 millones (7,5 en el máximo torneo continental); y a la final entre los 6,5 del campeón y los 3,5 del subcampeón por los 15,5 y 11 millones que aporta la 'Champions'.