Perotti renueva con la Roma

El exjugador del Sevilla Diego Perotti ha renovado su vinculación con el la Roma hasta 2021. El argentino es una pieza fundamental para Di Francesco, actual entrenador de la Roma, siendo titular indiscutible en el once de los italianos. Suyo fue el gol ante el Qarabag en Champions que valió la primera posición del grupo.

"Siempre me he sentido en el lugar correcto e importante aquí en la Roma. Ahora tener esta renovación me hace feliz", dijo el jugador tras la firma. Perotti llegó a la Roma en el mercado de invierno de 2016, procedente del Génova. Desde entonces, su rendimiento ha sido magnífico.

Ha jugado 78 partidos con la camiseta ´Giallorossi´ en los que ha marcado 17 goles y ha dado 19 asistencias. Ha firmando grandes actuaciones e incluso ha sido convocado recientemente con Argentina.

Monchi, actual director deportivo de la Roma, ya coincidió con él en su etapa como sevillista y ha sido el gran artífice de la renovación. "Las emociones que me atan a Diego son especiales. Tuve la suerte de experimentar su llegada a Europa y hoy tengo el placer de asistir a su consagración como jugador de nivel en un gran club como la Roma", afirmó Monchi sobre el jugador.

Perotti siempre fue un jugador muy prometedor cuando estaba en el Sevilla, pero varios problemas extradeportivos hicieron que terminara saliendo por la puerta de atrás. Tras pasar por Boca Juniors y Génova, su llegada a Roma fue fundamental para que después de tantas temporadas, podamos ver el gran talento del argentino.