Forlín: ´Jugar en el Real Oviedo es una responsabilidad muy linda´

El jugador argentino del Real Oviedo Juan Forlín se ha convertido en uno de los pilares de la defensa carbayona, responsabilidad que le parece "muy linda" y que no le "asusta", ya que para él un campo como el Carlos Tartiere es el escenario perfecto para recordar sus inicios en el Boca Juniors, equipo con el que ve "similitudes" en lo que a "vibración y pasión" de la hinchada se refiere.

El defensa, que llegó al conjunto carbayón con la Liga ya iniciada, no debutó con los azules hasta la jornada siete, pero desde entonces sólo se ha perdido un encuentro -por problemas físicos- y ha acabado por convertirse en el referente que el técnico, Juan Antonio Anquela, necesitaba para comandar su defensa de cinco, sistema que "no es nuevo" para el argentino y que ya practicó "de chico".

El central, que vive en Oviedo su tercera experiencia en la Liga tras su paso por el filial del Real Madrid y el Espanyol, ha reconocido que "extrañaba" el fútbol español y ha confesado estar encantado con la "cultura asturiana", el "verde" característico del norte y el entrenador, Anquela, con cuya manera de trabajar se siente "identificado".

- Pregunta: Le costó hacerse con un hueco, pero ahora ya comanda el centro de la defensa, ¿cómo ha sido su adaptación al equipo?

- Respuesta: La adaptación está siendo buena debido a la acogida del grupo, la ciudad, el club y toda la gente. La verdad que todo eso ha hecho que familiar y profesionalmente me sienta muy cómodo en Oviedo. Volver acá me ha hecho recordar mi llegada al Espanyol y estoy muy contento de estar en este club, porque estoy muy ilusionado tanto con el equipo como con la afición.

- P: ¿Hay mucha diferencia entre esa etapa en Primera División y la que afronta ahora con el Real Oviedo?

- R: Esta categoría es muy peleada, mucho más pareja, y no hay tantas diferencias como en Primera, donde hay siempre dos o tres equipos arriba. En Segunda, cualquiera puede ganar a cualquiera y estamos todos los clubes muy equiparados, por lo que no puedes bajar la guardia nunca.

- P: El equipo lleva cuatro victorias en los últimos cinco partidos y se ha mostrado más solvente en defensa en las últimas jornadas, ¿es un plus para trabajar entre semana?

- R: Sin duda, cuando ganas se trabaja diferente, con otro ánimo, pero no podemos relajarnos. Falta más de la mitad del torneo y si ya creemos que lo tenemos todo hecho estamos muy equivocados. Hay errores que corregir todavía, queda mucho por mejorar, así que sólo pensamos en trabajar, con mejor ánimo cuando acompañan los resultados pero siendo siempre realistas y conscientes de que aún no hemos conseguido nada.

- P: Anquela insiste en verle de pivote en el mediocampo, aunque ahora mismo sea el eje de la defensa con tres centrales que ha establecido como sistema habitual? ¿Dónde se encuentra más cómodo?

- R: Para mí, la defensa de cinco no es nueva. Ya había tenido oportunidad de jugar en esa posición de más chico y me encuentro bien. Yo siempre digo que estoy para sumar y uno aporta donde el entrenador cree que puede hacerlo. Donde le sea útil ponerme, yo siempre trataré de hacerlo lo mejor posible.

- P: Las lesiones han hecho habituales las rotaciones de jugadores, también en el centro de la defensa. ¿Ha encajado bien con sus compañeros?

- R: Sí, la verdad que sí. Me encuentro cómodo con el que me toque jugar, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Que cada vez que haya salido un compañero nuevo al campo lo haya hecho bien, habla de la capacidad de esta plantilla, porque al final en un torneo tan largo el grupo es lo más importante. Hay muchas lesiones y todos tenemos que estar preparados, todo el mundo va a tener minutos y posibilidad de jugar. Nuestro trabajo es ponérselo difícil al míster a la hora de elegir quién juega y quién no cada jornada.

- P: ¿Cómo es trabajar a las órdenes de Juan Antonio Anquela?

- R: Yo me siento muy a gusto con él, es un entrenador que exige mucho a todos los jugadores y no te deja bajar la intensidad ni un poco. Me gusta mucho su manera de trabajar, porque encaja conmigo.

- P: Le hemos visto imponerse por alto, ir al suelo para robar balones y marcar al hombre, ¿puede decirse que Anquela tiene en Forlín a un defensa todoterreno?

- R: Yo trato de dar lo mejor de mí en cada partido, aportar al equipo en todo lo que pueda y para eso tengo que estar pendiente de cualquier fallo y poder ayudar a mis compañeros a subsanarlo. En lo personal voy partido a partido, no me marco retos mayores que pensar en mejorar cada semana, estar a disposición del míster y ponerle difícil la alineación.

- P: Siempre se ha dicho que el Tartiere presiona mucho, ¿eso le afecta?

- R: El Tartiere es un campo hermoso, ilusiona mucho verlo empujar y tenemos que agradecer cada fin de semana a la afición su apoyo. Están con nosotros tanto de local como de visitante y eso vale mucho. Me encantó el estadio y el equipo nota ese plus cuando juega en él, te lo da la gente y para ilusionarla nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo.

- P: ¿Hay similitudes entre la afición oviedista y la hinchada en argentina?

- R: Hay mucha similitud, yo tuve la suerte de jugar en el Boca, donde también se vive con mucha pasión y la grada vibra con el fútbol, y la verdad que jugar en el Tartiere me hace recordar un poco a Argentina por eso.

- P: Y en cuanto al fútbol, ¿hay mucha diferencia entre la manera de defender en el fútbol argentino y el rol que desempeña en la liga española?

- R: En realidad uno siempre trata de jugar dando el máximo lo haga donde lo haga, contra el rival que sea y en el campo que sea, pero es cierto que son circunstancias distintas. Los campos también cambian, la velocidad del juego es diferente y los rivales son distintos, lo que te obliga a analizar al contrario y adaptarte con mayor rapidez en el juego.

- P: Usted sabe lo que es ir con su selección. Lo hizo a las órdenes de Maradona. ¿Le ha dado algún consejo a Diegui Johannesson ahora que, si va con Islandia al Mundial, se enfrentará a Argentina?

- R: Lo de Diegui es algo que se lo ganó él a base de trabajo y eso mismo es lo que tiene que seguir haciendo los meses que quedan para el Mundial. Nosotros trataremos de ayudarlo en lo que podamos para que el técnico de Islandia esté pendiente de él y pueda tener esa posibilidad de jugar el Mundial. Estoy muy contento por él, todos lo estamos.