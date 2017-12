Villar: "Voy a luchar hasta el final"

Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendido durante un año desde el pasado julio por su presunta implicación en la 'Operación Soule'", aseguró que va "a luchar hasta el final" y a "recurrir todas las decisiones judiciales" porque "volvería encantado" al cargo.

"El que me conoce sabe que voy a luchar hasta el último momento. Voy a recurrir todas las decisiones judiciales. Y si tengo que ir a Estrasburgo o a cualquier tribunal internacional, lo voy a hacer. Porque se están vulnerando ciertos derechos que cualquier ciudadano en España debería tener; no se puede permitir", afirmó.

En una entrevista publicada este sábado por el diario El Español mientras la Audiencia Nacional sigue la investigación, por la que pasó once días en prisión y salió tras pagar una fianza de 300.000 euros por los delitos de presunta administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares, Villar denunció que se trata de un "golpe de Estado en la Federación, preparado y desarrollado meticulosamente".

"Ya sabemos quiénes son los autores... Como no me han podido ganar en las urnas, siempre que había elecciones me preparaban una querella. Esta vez han preparado todo: tres denuncias criminales, denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. Y después me han enjuiciado y condenado ya ciertos medios de comunicación. Me han tirado al barro, me han aplicado la pena del telediario, han hecho comentarios terribles sin fundamento. Me han maltratado, a mí y a mi familia, con mentiras burdas y sin demostrar nada", afirmó.

Villar admitió que sí se arrepiente de no haber dejado a comienzos de este año el cargo de presidente, al que llegó en julio de 1988 y para el que fue reelegido el pasado 22 de marzo sin opositor en las urnas, aunque si los tribunales le "dicen que tiene que volver" al mismo "lo hará encantado, con ilusión" y "con ganas de hacer lo mejor posible para llevar el fútbol a buen puerto".

Además de relatar cómo fue el registro de su casa y el de su despacho en la RFEF el pasado 18 de julio, así como las horas que pasó en las dependencias de la Guardia Civil en Las Rozas hasta que declaró ante el juez e ingresó en la cárcel de Soto del Real, Villar criticó que se publicara el auto de su prisión provisional antes de que él lo conociera.

"Yo tengo que decir que en un sumario secreto se ha filtrado todo. Se ha publicado el auto de prisión provisional antes de que yo me hubiese enterado, se difunden datos del Ministerio de Justicia... Hasta se publican los vídeos de las declaraciones en el Juzgado. No puede ser. Con todo el respeto del mundo, los Juzgados dicen que prevalece el derecho a la información sobre el derecho al secreto de un procedimiento cuya instrucción es secreta. O sea, que siempre se comete un delito de revelación de secretos y siempre quede impune. Yo pienso que no estamos bien", cuestionó.

También mostró su decepción con quienes durante años fueron sus colaboradores y sus directivos, que tras salir de la cárcel le pidieron que dimitiera del cargo.

"La verdad es que después de todo lo que había pasado en los días precedentes, en aquél momento tan sólo quería un poco de afecto, cariño de mis compañeros. Deseaba que me preguntaran cómo estaba, qué salud tenía, en qué situación me encontraba... Me negaron ese mínimo de humanidad, no vinieron; mandaron a una persona en nombre de todos para comunicarme que tenía que dimitir. Me marché después de tres horas de espera, llorando, apesadumbrado", lamentó.

En sentido distinto defendió al vicepresidente Juan Padrón, quien también fue encarcelado junto a él y salió de la cárcel tras el pago de una fianza como la suya y destacó el gesto del actual seleccionador, Julen Lopetegui, que le llamó tras la clasificación de España para el Mundial de Rusia.

"Fue encarcelado y allí casi se muere. Ha tenido también un linchamiento mediático e institucional. Ha sido un gran vicepresidente, siempre ha estado dispuesto a servir al fútbol español. Igual que los demás investigados, no ha cometido ningún ilícito penal", aseguró.

Tras recordar que la "han demandado muchas veces y siempre" ha salido de ello Villar destacó el gesto que tuvo con él el seleccionador nacional, Julen Lopetegui, que fue nombrado durante su mandato.

"La mayoría de partidos que hemos jugado en esa clasificación ha sido bajo mi mandato. Ninguno de los directivos, nombrados por mí y personas del mundo del fútbol, me ha llamado para felicitarme por la brillante clasificación. Solo una persona, que me llamó muchísimo la atención y se lo agradezco; fue el seleccionador tras ganarle a Italia brillantemente. Se acordó de mí y fue tremendamente criticado", agregó.