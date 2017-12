Villar: "Cardenal y Pérez me denunciaron por hechos que no son delito"

Madrid, 11 dic (EFE).- Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendido durante un año desde julio por su presunta implicación en la Operación Soule, dijo que Miguel Cardenal y Jorge Pérez le denunciaron "por hechos que no constituyen delito".

Villar denunció que se hayan utilizado las conversaciones telefónicas de la investigación para suspenderle en un procedimiento administrativo, cuando lo prohíbe la ley: criticó duramente la actitud de José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

El dirigente ahora sancionado se expresó así en una entrevista con el diario El Español mientras la Audiencia Nacional sigue la instrucción de la "Operación Soule", por la que pasó once días en prisión en julio y salió tras pagar una fianza de 300.000 euros por los delitos de presunta administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

"Dos enemigos declarados contra mi persona, como han sido Miguel Cardenal (siendo secretario de Estado para el Deporte) y Jorge Pérez (exsecretario general de la Federación), me denunciaron por hechos que no constituyen ningún delito, tan sólo para dañarme y satisfacer sus intereses personales. A raíz de ello me investiga la Fiscalía durante más de un año y medio sin tener yo conocimiento de ello, por lo que nunca me dieron la posibilidad de poder contrarrestar sus acusaciones o al menos poder ofrecer mis explicaciones", explicó.

También cuestionó la grabación de "conversaciones telefónicas" y su "descontextualización completamente por falta de rigor y conocimiento", igual que su detención, el 18 de julio, y su traslado dos días después a la Audiencia Nacional, donde no pudo, según relató, "conocer el expediente previamente como obliga la ley".

"Sin poder preparar mi defensa y sin que el Juez Instructor me hiciera una sola pregunta, contesté con honestidad a todas las que me hizo la fiscalía. Después de tan sólo una hora y media de interrogatorio me envían a la cárcel, y estando allí dentro sin posibilidad alguna de defenderme, me suspende el CSD en mis funciones como Presidente de la RFEF", detalló.

Para Villar se trata de "un linchamiento mediático, social e institucional sobre su persona" y sus "compañeros presidentes de federaciones territoriales (y algunos empleados de la Federación)", aunque "el más grande ha sido el suyo por haberse incluido" a su hijo (Gorka) "de forma profundamente injusta y sin motivo alguno".

"Pero pienso que este linchamiento sigue y seguirá hasta que dimita. Es un linchamiento sobre un linchamiento sobre un linchamiento... Hasta que me encuentre debajo de la tierra no van a parar. Algunos desearían que no estuviera vivo. He de expresar que al señor Lete lo considero uno de los linchadores", añadió

Villar opinó que éste, por su cargo en el CSD, no pude decir públicamente que él debería haber dimitido y que en caso de que no lo haga hay que promover una moción de censura o repetir las elecciones, palabras que "condicionan las decisiones del TAD, cuyos miembros designa el CSD".

"El recurso presentado por el señor Lete es una prueba más de su desesperación por obtener por cualquier medio, siendo el respeto a la Ley lo de menos, su objetivo de apartarme definitivamente del cargo. El TAD se encuentra adscrito al CSD, quien designa a sus miembros, y el señor Lete ha solicitado formalmente al TAD la anulación de las elecciones. No deja de ser curioso y sobre todo muy neutral el sistema, ¿no le parece?", comentó.

En este punto habló de la designación de Cristina Pedrosa como integrante del TAD, con quien Lete mantiene "una relación de amistad", por la que ella debería haberse abstenido en las resoluciones que le afectan y que, pese a haberla recusado, es la instructora de su expediente en el que propone su destitución.

"Quiero solicitar desde aquí a los restantes miembros del TAD que no entren en el juego del señor Lete con la señora Pedrosa Leis. Me quieren destituir del cargo por un hecho 'tan grave' como tener una web o un Twitter cuando era precandidato a la presidencia, cuando además seguí las instrucciones de la Comisión Electoral. Mi equipo jurídico está estudiando detenidamente toda esta documentación y emprenderé las acciones legales que correspondan, incluidas, en su caso, las penales", avanzó.

Villar habló de la posibilidad de que el Consejo de Estado avale la pretensión del TAD de anular las elecciones en las que fue reelegido el pasado 22 de mayo, tras aceptar el recurso de José Ramón Lete para revisar la validez del proceso que el propio TAD le dio, a pesar de la denuncia de Jorge Pérez sobre irregularidades.

"¿Puede usted creer que, según me han dicho y debo contrastar, parecería ser que el miembro del TAD ponente de la resolución es letrado del Consejo de Estado (el organismo que tiene en sus manos validar o no la decisión del TAD)?. De corroborarse este hecho, sería gravísimo, pudiendo salpicar a una de las instituciones más serias de este país, el Consejo de Estado, que espero no se preste a ser cómplice de las actuaciones orquestadas desde la Presidencia del CSD y el TAD", apuntó.