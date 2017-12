Así saluda el Bayern al Besiktas tras saber que son rivales en octavos

El Besiktas, próximo rival del Bayern de Munich en los octavos de final de la Champions League, revolucionó este verano las redes por la forma que tenían a través de Twitter de anunciar fichajes, con el famoso 'Come to Besiktas'.





El vídeo, ya sea por los personajes que aparecen o por su originalidad, se hizo viral en cuestión de segundos. Recibió numerosos elogios por parte de su afición en las redes sociales.Pero esta vez, los turcos son noticia pero no por su culpa. La cuenta inglesa de Twitter del, ha querido saludar con un toque de humor a quien será su rival en los octavos de lacon un vídeo al estilo de ellos, en el queanuncia que está "coming to Besiktas".Eldeno tardó en responder con un toque de ironía: "Pregúntenle al Timo Werner" haciendo referencia a que el delantero deltuvo que dejar la cancha cuando visitó al club turco por el fuerte ruido dentro del estadio.Y para no ser menos, elno dudó es contestar. "No se preocupen, nosotros también haremos ruido".Este revuelo en las redes no ha tardado en generar más de 500.000 reacciones por parte de sus seguidores.