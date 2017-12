Allardyce cancela la fiesta de Navidad del Everton por el momento del equipo

Sam Allardyce, entrenador del Everton, ha cancelado este miércoles la tradicional fiesta de Navidad del conjunto inglés después de comunicarle a sus futbolistas que no se la merecen dado su rendimiento esta temporada.

El equipo de Goodison Park planeaba realizar la celebración la próxima semana, entre el partido de liga del lunes contra el Swansea City en casa y el choque ante el Chelsea en Stamford Bridge cinco días después.

"He decidido cancelar la fiesta porque no es necesaria en este momento y por el puesto en la liga en el que estaba el equipo cuando llegué aquí", explicó Allardyce. "Le he dicho a los jugadores que se lo recompensaré en enero. Socializaremos, pero lo haremos en el momento adecuado", añadió.

El Everton, que se hizo con los servicios del veterano técnico inglés tras la destitución de Ronald Koeman, ha encadenado tres partidos sin perder -dos victorias y un empate- y ha salido de los puestos bajos de la tabla, ubicándose en décima posición de la Premier League, seis puntos por encima del descenso.

Los 'Toffees' tienen ante sí un exigente calendario en diciembre y enero, con duelos contra Chelsea, Manchester United, Everton y Tottenham Hotspur, entre otros.

"Es muy importante que los futbolistas, sobre todo en el mundo en el que vivimos con todas las redes sociales que hay, no sean vistos divirtiéndose mucho. Así que la fiesta está cancelada hasta que estemos en una mejor situación", comentó Allardyce.