Alcaraz: "Aquí no hay partido que no sea difícil"

Alcaraz: "Aquí no hay partido que no sea difícil"

Almería, 14 dic (EFE).- El entrenador de la UD Almería, Lucas Alcaraz, afirmó este jueves que en Segunda División hay tal igualdad que "no hay partido que no sea difícil, ni partido que no se pueda conseguir", ya que "tan difícil es jugar contra el que va por debajo tuya como tan asequible puede ser jugar con el que va por encima".

El técnico del conjunto almeriense, que recibe este sábado al Córdoba en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, lamentó en rueda de prensa las numerosas bajas que tiene su equipo, hasta ocho, y consideró "inaudito" el hecho de llevar dos semanas seguidas con la misma cifra de futbolistas no disponibles.

"No me había pasado en mi carrera deportiva el hecho de tener ocho bajas para un partido y a la semana siguiente tener el mismo número", aseguró Alcaraz, para quien esta situación "no es algo habitual".

A pesar de este contratiempo, indicó que el objetivo del Almería es "llegar a Navidad de la mejor forma posible, sacando el mayor número de puntos posibles, y a partir de ahí intentar regularizar la situación de las bajas".

Abogó, por ello, por centrarse más en el estado de su equipo que en los rivales y "estar pendientes de cómo" se recomponen.

"Es una semana en la que vamos a jugar con lo que tenemos, porque evidentemente la capacidad para elegir se reduce muchísimo por las lesiones, y con lo que hay tenemos que darle la mayor coherencia futbolística posible para que se manifiesten las virtudes y se escondan los defectos que podemos tener", argumentó el granadino.

Ante las numerosas bajas, el preparador rojiblanco tiene poco donde elegir, ya que reglamentariamente deberá tener siempre a siete profesionales en el campo, por lo que dijo que también tienen que "tener en cuenta esa situación".

Subrayó que lo importante es buscar la victoria ante el Córdoba, porque éstas "influyen mucho en la confianza y en muchas cosas", y además necesitan "los puntos", con lo que "hay que pensar en cómo" quieren encarar el partido, qué quieren hacer y con qué futbolistas, y a partir de ahí "estar concentrados lo máximo posible".

Alcaraz insistió en que en esta categoría los partidos "se deciden por detalles" y apeló a la necesidad de que su equipo mantenga "unas señas de identidad, unas formas de jugar que valen para todos los partidos".