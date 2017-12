Larrea: "El VAR traerá controversias y tendrá problemas porque opinan todos"

Juan Luis Larrea, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, declaró que la aplicación del sistema de vídeo-arbitraje (VAR) en los partidos tendrá "controversias" en su implantación definitiva y tendrá "problemas" porque sobre fútbol "opinan todos".

"El VAR tendrá sus controversias, algunos estarán de acuerdo y otros no. Ayer dije que igual tenemos que aplazarlo un poco más para que otros lo quiten y nosotros ya no ponerlo. Traerá problemas porque sobre fútbol opinan todos y parece que ya no creemos ni lo que dice el VAR", dijo Larrea.

"Hoy en día el acierto ronda el noventa y cuatro por ciento. Nosotros lo pondremos por ese seis por ciento, pero siempre al final el árbitro es el que decide y entonces se quedará un uno o un dos ahí", confesó el presidente de la RFEF, que apostó por "intentar que se unifiquen los criterios y el primer año sirva de experiencia".

Larrea participó este año en un acto de homenaje en Madrid a la figura del húngaro Laslo Kubala (1927-2002), en el año de su noventa nacimiento.

"Kubala ha sido un primer espada, un hombre de fútbol. Era el mejor de su época. Coincidió con Di Stéfano y Puskas, pero era dentro de los mejores, como ahora Messi o Cristiano", concluyó.