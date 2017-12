El City busca dar el golpe definitivo a la Premier en la visita del Tottenham

Londres, 15 dic (EFE).- El histórico Manchester City de Pep Guardiola buscará este sábado dar el golpe definitivo a la Premier League en la visita al Etihad Stadium del Tottenham Hotspur, tercer clasificado, en el que es el partido estrella de la decimoctava jornada.

Los 'Citizens', que entre semana lograron su decimoquinta victoria consecutiva en la máxima categoría del fútbol inglés -récord- tras derrotar al Swansea (0-4), reciben a unos 'Spurs' que saben que cualquier otro resultado que no sea llevarse los tres puntos de Manchester los apeará definitivamente de la lucha por el título.

"El Tottenham es un gran equipo. No importa en qué puesto están ahora; para mí siguen siendo 'top'. Los resultados son los resultados, pero me fijo en lo que hacen, no en su puesto en la tabla. Tenemos mucho respeto por ellos", aseguró Guardiola en la previa del encuentro.

Son baja para el choque los lesionados de larga duración John Stones y Benjamin Mendy, además del capitán, Vincent Kompany, que vuelve a tener molestias; aunque Pep recupera a Leroy Sané y a Kyle Walker, quienes descansaron ante el Swansea.

En los londinenses, volverán al 'once' Dele Alli y Mousa Dembélé -descansaron en la victoria del miércoles 2-0 sobre el Brighton-, pero no estará el colombiano Davinson Sánchez, que cumplirá el tercer y último partido de sanción tras su expulsión ante el Watford.

"Vamos a Manchester pensando que podemos ganar. Es un gran desafío, nos enfrentamos al mejor equipo de Inglaterra y uno de los mejores de Europa, y vamos a disfrutarlo. Me encanta jugar contra los mejores, y Pep y el City lo son", expresó el argentino Mauricio Pochettino, quien sólo ha ganado a Guardiola en dos de sus 11 enfrentamientos (4E y 5D).

El Manchester United, segundo clasificado, a 11 puntos del líder, estará muy atento al duelo entre 'Citizens' y 'Spurs', y confía en un traspiés de los primeros para intentar recortar puntos. Los pupilos de José Mourinho viajan el domingo al estadio de The Hawthorns para medirse con el necesitado West Bromwich Albion.

Los 'Diablos Rojos' seguirán sin poder contar con el lesionado Eric Bailly -este viernes se confirmó que estará fuera entre dos y tres meses- ni con el sancionado Paul Pogba -cumple último partido de suspensión-, pero podrán disponer de Marouane Fellaini y Marcos Rojo, recuperados, ambos, de sus lesiones de rodilla.

"Estamos en segunda posición; con un número de puntos con el que seríamos primeros en otra temporada, pero somos segundos. Como llevo diciendo bastante tiempo, vamos partido a partido, y a final de curso veremos dónde estamos", comentó el técnico portugués.

Otro equipo que estará atento al duelo en el Etihad Stadium es el Chelsea, tercero en la tabla a 14 puntos, que recibe el sábado en Stamford Bridge al deprimido Southampton de Mauricio Pellegrino, que llega de ser goleado 1-4 en casa por el Leicester.

El español Álvaro Morata regresará a la titular de los 'Blues' tras perderse el partido de entre semana con el Huddersfield (victoria 1-3), pero David Luiz sigue de baja por su lesión de rodilla.

"Debemos ser realistas. En los últimos nueve partidos hemos ganado siete, empatado uno y perdido otro, y la distancia con el City se ha hecho todavía más grande. Y el tiempo va pasando... Si siguen a este nivel, el City va a.