La Justicia chilena sobresee a Jorge Sampaoli en caso de apropiación indebida

Un tribunal de Chile sobreseyó este lunes al exseleccionador de la Roja, el argentino Jorge Sampaoli, y a dos de sus ayudantes en un caso de apropiación indebida, informaron fuentes judiciales.

Sampaoli, que dirigió a Chile entre 2011 y 2015, fue involucrado en el caso junto a sus ayudantes Sebastián Beccacece y Jorge Desio, argentinos como él, tras la salida del entonces presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, envuelto en el escándalo de sobornos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Jadue huyó a Estados Unidos, donde se entregó a la Justicia y hoy está a la espera de juicio, mientras entre sus papeles en Chile apareció un supuesto contrato en el que Jorge Sampaoli y sus ayudantes se comprometían a impartir una serie de charlas y asesorías "verbales" en el Instituto Nacional del Fútbol (INAF).

Tales actividades nunca se llevaron a cabo y la investigación judicial no logró acreditar que el entrenador y sus ayudantes hayan recibido los pagos estampados en el contrato, de 200.000 dólares en el caso de Sampaoli y la mitad en el de sus colaboradores.

Hace unos días la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación, que estaba incluida en la querella presentada por la ANFP contra Sergio Jadue, tras concluir que no había delitos en los contratos.

Según el fiscal Carlos Gajardo, aunque las charlas no se llevaron a cabo la acusación no tenía sustento, "pues el pago es una especie de sobresueldo entre privados y no implica apropiación indebida".

"Pedimos el sobreseimiento en la causa que se investigaba, y en nuestra opinión no se han cometido delitos en los contratos que fueron firmados con la ANFP", precisó el fiscal.

Con la resolución dictada este lunes por el XIII Juzgado de Garantía de Santiago, Sampaoli, Desio y Beccacece quedan al margen de la querella presentada contra Jadue y otros exdirigentes de la ANFP por delitos de fraude.

Jorge Sampaoli, actual seleccionador de Argentina, llevó a la Roja al Mundial de Brasil 2014 y ganó la Copa América 2015.